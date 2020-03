Roihuvuoren kirjamessut kokoaa yhteen kirjallisuuden tekijöitä ja lukijoita

Lauantaina 21.3. järjestettävät Roihuvuoren kirjamessut on koko päivän kestävä maksuton ja avoin tapahtuma, joka tuo yhteen kirjallisuuden tekijöitä ja lukijoita rennolla otteella. Nyt kolmatta kertaa järjestettävillä messuilla on esillä yli 40 kirjallisuuden ja sanataiteen ammattialaista.

Tämän vuoden messuilla kuullaan runoja ja räppiä ja keskustellaan mm. äänikirjoista, taiteen tekemisen todellisuudesta, suomalaisesta tangosta sekä sarjakuvista ilmentämässä siirtolaisten tarinaa ja yhteiskunnan ilmapiiriä.

Messuilla on keskustelemassa niin paikallisia kuin kauempaakin tulleita kirjailijoita ja kirjallisuuden ystäviä. Mukana tänä vuonna ovat Riikka Pelo, Antti Tuuri, Meiju Niskala, Elina Hirvonen, Ville Ranta, Tomi Kontio sekä iso joukko muita kirjailijoita ja kulttuurialan ammattilaisia. Opetusministeri Li Andersson pitää puheenvuoron lukemisesta ja lukutaidon merkityksestä. Messupäivän päättää kirjallinen klubi-ilta luetun kirjallisuuden ja soitetun musiikin tahdissa. Messujen jatkotapahtumissa ovat esiintymässä mm. Asa Masa, Nihkee Akka, Risto ja DJ Vilunki 3000.

Roihuvuoren kirjamessut tarjoaa ohjelmaa myös pienemmille kirjallisuuden ystäville: lapsille on tarjolla työpajoja, kirjailijahaastatteluja sekä muun muassa tanssiva satuhetki.

Messut järjestetään talkoovoimin. Mukana on laaja joukko Roihuvuoressa ja sen liepeillä asuvia kirjallisuuden ystäviä. Tapahtuma on ollut aikaisempina vuosina menestys, ja se on innoittanut vastaavien tapahtumien järjestämistä myös muualla Helsingissä.

“On ollut ilo huomata, että paikallisia kirjallisuustapahtumia järjestettiin viime syksynä myös Maunulassa ja Kontulassa. Hienoa, että kirjallisuus ja lukeminen yhdistävät ja aktivoivat asukkaita eri puolilla Helsinkiä,” sanoo Roihuvuoren kirjamessujen ohjelmapäällikkö Satu Kiiskinen.

