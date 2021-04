Rokotusajan peruminen voi johtaa rokotusajankohdan viivästymiseen

Jaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) linjasi kuluvalla viikolla, että 65–69-vuotiaat voivat halutessaan saada toukokuun alusta lähtien lähetti-RNA-rokotteen, eli rokotesaatavuuden mukaan joko Pfizer-Biontechin tai Modernan rokotteen.

Viime aikoina 65–69-vuotiaille on annettu ensisijaisesti AstraZenecan rokotetta ja tätä iäkkäämmille myös Pfizer-Biontechin ja Modernan rokotteita. Rokotevalmistetta ei ole aiemmin voinut valita itse.

THL on todennut, että iäkkäillä 65 vuotta täyttäneillä AstraZenecan rokote on turvallinen. 65 vuotta täyttäneillä ei ole havaittu lisääntynyttä riskiä saada erittäin harvinaisia veren hyytymishäiriöitä rokotuksen jälkeen. Ikääntyneillä vakavan koronavirustaudin riski on kuitenkin moninkertainen nuorempiin verrattuna. Tämä puoltaa mahdollisimman pikaista rokottautumista.

Sairaanhoitopiirin ja kuntien yhteinen rokotuskoordinaatioryhmä on torstain kokouksessaan käsitellyt 65 vuotta täyttäneiden rokottamista. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kunnissa noudatetaan THL:n valtakunnallisia ohjeita, eli 65 vuotta täyttäneillä on valinnanvapaus rokotevalmisteen suhteen 1.5. lähtien.

Rokotuskoordinaatioryhmä on kuitenkin todennut, että jos lähitulevaisuuteen annettuja, AstraZenecan rokotteelle suunniteltuja rokotusaikoja nyt perutaan asiakkaan toiveesta, uusi aika Pfizer-Biontechin tai Modernan rokotteelle ei välttämättä järjesty kovin nopeasti. Tämä liittyy ajanvarauksen ruuhkautumiseen ja siihen, että rokotusaikoja varten on jo tehty rokotetilaukset ja aikataulusuunnitelmat. Niiden muuttaminen aiheuttaa kunnille lisätyötä ja johtaa rokotusten hidastumiseen.

Jos 65–69-vuotias haluaa varmasti saada juuri lähetti-RNA-rokotteen, aiemmin varattu aika tulee perua ja varata uusi aika tiettyä rokotevalmistetta varten. Lähetti-RNA-rokotteella annettavaa rokotusta joutuu todennäköisesti odottamaan jonkin verran kauemmin.

Pirkanmaan kunnilla on erilaisia tiedotus- ja ajanvarauskäytäntöjä. Jokaisen kannattaa seurata kotikunnan viestintää ja toimia ohjeiden mukaisesti.

Alle 65-vuotiaiden toinen rokotusannos lähetti-RNA-rokotteella

Astra Zenecan koronarokotteen alaikäraja pysyy ennallaan, eli rokotetta voidaan antaa 65 vuotta täyttäneille.

THL:n ohjeistuksen mukaisesti ne 65 vuotta täyttäneet, jotka ovat saaneet ensimmäisenä rokoteannoksena AstraZenecaa, saavat myös toisella rokotuskerralla AstraZenecan rokotetta.

65 vuotta täyttäneelle rokotettavalle annetaan toisena rokotusannoksena samaa rokotetta kuin ensimmäiselläkin kerralla. Tästä poiketaan, jos rokotteelle on ilmennyt jokin vasta-aihe, esimerkiksi jos ensimmäisestä annoksesta on tullut vakava allerginen reaktio.

Ne alle 65-vuotiaat, jotka ovat ensimmäisellä rokotuskerralla saaneet AstraZenecan rokotteen, saavat toisen annoksensa lähetti-RNA-rokotteella.