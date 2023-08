Romua, rakkautta ja uusia maisemia alkusyksyn romaanisarjoissa

Nelli Hietala: Romurakkautta (Sulkavaaran siskokset 1)

Kovaa vauhtia keski-ikäistyvä Jessi pakenee taloyhtiön putkiremonttia sisarensa hoteisiin. Yhdessä sisarukset alkavat selvittää äskettäin kuolleen isän jäämistöä. Käsissä on vanha rintamamiestalo täynnä erilaista rojua, ja ITE-taiteilijaisän omaperäisilllä veistoksilla kansoitettu piha. Veistokset saavat yllättävää arvostusta tutkija Petjalta, jonka pieni punainen kottero ilmestyy pian pihapiiriin.

Nelli Hietalan romaanissa sisarussuhde ja sisarten rakkaus kuolleeseen isään nousevat tärkeiksi teemoiksi romantiikan rinnalle. Romurakkautta aloittaa Hietalan uuden romaanisarjan Sulkavaaran siskokset.

Karisto

Ilmestyy 22.9.

Tuuli Kivijoki: Sinisiä hetkiä Lemmenlahdella (Lemmenlahti 1)

Tervetuloa kimaltelevien lumikinosten keskelle maalaismaisemiin! Hurmaavassa tarinassa rakkaus lämmittää paukkupakkasillakin.

Kolmekymppinen Sofia ja hänen veljensä perivät Siiri-tädin mökin Lemmenlahden laitamilta Keski-Suomesta. Myytäväksi kaavailtu tupa ja lumeen kääriytynyt kylä lumoavat helsinkiläisnaisen, ja yllättäen hänestä tuntuu vaikealta luopua lapsuutensa rakkaasta kesänviettopaikasta.

Johtuuko luopumisen vaikeus kiehtovasta salaisuudesta tädin menneisyydessä? Pihatietä avuliaasti auraavalla naapurin Arilla tai kyläkahvilaa pitävällä kirjailija-Eliaksella saattaa myös olla vaikutusta asiaan.

Jos rakastat Jylhäsalmea ja Katajamäkeä, uusi Lemmenlahti-sarja on juuri sinulle.

Karisto

Ilmestyy 11.9.

Amanda Vaara: Omalla Tontilla (Villa Venla 7)

Majatalo Villa Venlassa riittää melskettä: vaihtuvat vieraat, uudet ihastukset ja persoonalliset naapurit tuovat eloa Venlan arkeen.

Venla keskittyy pyörittämään Ruusukartanon arkea tätinsä kanssa. Hän luulee saaneensa suljettua on-off-rakkaansa Jörnin ulos elämästään, mutta tämä ponnahtaa takaisin kuvioihin valheellisista isyyssyytteistä vapautuneena. Venlalla on ongelmia myös miesasioiden ulkopuolella: hänen omistamansa kansakoulun jatkovuokrasopimus ei ole läpihuutojuttu, ja lisäksi käy ilmi, että Ruusukartanosta on jätetty jotain oleellista kertomatta. Onko Venlalla oikeus pysyä omalla tontillaan?

Amanda Vaaran rakastettu Villa Venla -sarja saa Omalla tontilla -kirjassa onnellisen päätöksen.

Karisto

Ilmestyy 7.9.

Catherine Rider: Kiss Me – Rakkautta Lontoossa

Jouluun on enää viikko aikaa. 19-vuotias Jason tavoittelee näyttelijän uraa. 18-vuotias Cassie puolestaan on täysin kyllästynyt teatterimaailmaan. Nuoret kohtaavat Lontoossa klassikkomusikaalin iltapäivänäytöksessä, eikä ensivaikutelma juuri vakuuta. Kömpelön alun jälkeen he päättävät tarttua hetkeen ja viettää yhdessä muutaman unohtumattoman päivän joulutunnelman valtaamassa suurkaupungissa.

Vastustamaton nuorille aikuisille suunnattu sarja vie lukijan romanttisille matkoille ympäri maailmaa. Kiss Me -sarjan aiemmissa osissa on rakastuttu Mykonoksella, New Yorkissa ja Palm Springsissä.

Otava

Ilmestyy 28.9.