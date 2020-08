Ronald McDonald Lastentalosäätiö ja K-ryhmä yhteistyöhön – tavoitteena helpottaa vaikeassa tilanteessa olevien perheiden ruokahuoltoa

Ronald McDonald Lastentalosäätiö ja K-ryhmä ovat käynnistäneet yhteistyön, jossa Ronald McDonald Talon asukkaat saavat tilattua ruokaostoksensa suoraan taloon ilman toimituskuluja. Heinäkuussa 2020 käynnistyneellä yhteistyöllä halutaan helpottaa vaikeassa elämäntilanteessa olevien perheiden arkea. Ronald McDonald Talo toimii ympäri Suomea tuleville perheille kotina sen aikaa, kun lapsi on sairaalahoidossa HUSin Uudessa lastensairaalassa.

Usein Ronald McDonald Talossa asuvat perheet saapuvat kaukaa, eikä heillä ole tukiverkostoa pääkaupunkiseudulla. Talolle saavuttaessa kaikki on uutta ja erikoista ja stressaavassa tilanteessa jo perusarjen pyörittäminen vie voimia.

”Luonamme perheet voivat nukkua, tehdä ruokaa ja pestä pyykkiä – ja olla samalla lähellä sairasta lastaan. Koitamme helpottaa perheiden arkea niiltä osin, kuin se on mahdollista. Ruokaostosten tekeminen on eräs arkiaskare, johon halusimme löytää sujuvimman ratkaisun. Ajatus yhteistyöstä K-ryhmän kanssa lähti aktiivisesti perheiden tarpeista,” kertoo toiminnanjohtaja Johanna Huhtariihi Ronald McDonald Lastentalosäätiöstä.

Yhteistyö saatiin käyntiin vauhdilla ja sitä ryhtyivät luotsaamaan lähellä sijaitsevan K-Market Töölöntorin kauppiaspariskunta Olli Piekkala ja Taru Aarnio.

Kotiruoka tuo tuttua rutiinia

Heinäkuun alusta alkaen Ronald McDonald Talossa asuvat perheet ovat voineet tilata ruokaostoksensa ilman toimituskuluja K-ruoan verkkokaupasta, K-Market Töölöntorista. Elintarvikkeiden lisäksi perheet voivat tilata kaupasta useiden töölöläisten ravintoloiden valmiita ravintola-annoksia sekä kotikeittiön itsepakattuja kotiruoka-annoksia. Ruokatoimitukset kulkevat kaupan ja Talon välillä kaikkina arkipäivinä.

”Kahden pienen lapsen vanhempina oli selvää, että lähdemme tähän yhteystyöhön täysillä mukaan. Meillä oli valmis verkkokauppa ja kalusto ruoan toimituksiin, joten yhteistyö saatiin nopeasti käyntiin,” toteaa K-kauppias Olli Piekkala.

”Kun Ronald McDonald Talossa asuvat perheet saavat hankittua ruokatarpeensa sujuvasti, he voivat valmistaa ja nauttia talossa kotiruokaa ja ylläpitää siten ruokaan liittyviä tuttuja rutiineja vaikeassa tilanteessa. Palvelu on käynnistynyt hyvin ja perheiden palaute on ollut positiivista,” Piekkala jatkaa.



Kansainvälisesti tunnettu RMHC (Ronald McDonald House Charities) sai alkunsa 1970-luvulla Philadelphiasta, jossa paikallinen McDonald´s-yrittäjä lähti tukemaan syöpään sairastuneen lapsen perhettä. Suomessa Ronald McDonald Talo avattiin vuonna 2002. Talon päätavoitteena on helpottaa perheen arkea ja tarjota kodinomainen majoitus lapsen ja sairaalan lähellä. Vuosittain perheitä vierailee Ronald McDonald Talossa noin 400. Toiset majoittuvat muutamaksi yöksi, monet perheistä viipyvät useita viikkoja. Tänä vuonna 18-vuotisjuhlaansa viettävä Talo on vuosien aikana majoittanut jo yli 8 000 perhettä.