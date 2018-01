Ronja Salmi Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtajaksi

Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtajaksi on valittu yrittäjä, kirjailija Ronja Salmi. Nuoren ohjelmajohtajan tukena kirjamessujen ohjelmaa rakentaa ohjelmatyöryhmä, johon kuuluu monipuolisesti kirjallisuuden asiantuntijoita. Salmi aloittaa tehtävänsä heti. Helsingin Kirjamessujen 2018 ohjelma julkaistaan syyskuussa.

Uusi ohjelmajohtaja tuo kirjamessuille uusia ideoita ja nuoren naisen energiaa. Monipuolisesti tarinankerronnan parissa työskentelevälle Salmelle Helsingin Kirjamessut on tuttu, sillä hän on aikaisemmin tuottanut nuorille suunnatun KirjaKallio-lavan ohjelman. Helsingin Kirjamessut uskoo Salmen tuovan kirjamessuille uudenlaista energiaa ja sisältöä. Helsingin Kirjamessujen ohjelma on monipuolinen ja saanut paljon kiitosta, mutta kaipaa jotain uutta.

Salmi on valtavan innoissaan ja luonnollisesti myös otettu tarjotusta mahdollisuudesta ja sen tuomasta vastuusta. Työtehtävän vastuu ei juuri hirvitä Salmea. Hän odottaa malttamattomana tulevia keskusteluja kustantajien, ohjelmatuottajien ja ohjelmatyöryhmän kanssa. ”Haluan viedä tapahtumaa siihen suuntaan, että tarinoiden ja kirjamessujen rakastajien lisäksi kulttuurista kiinnostuneet nuoret aikuiset merkkaavat tapahtuman kalenteriinsa heti vuoden alussa uuden kalenterin saatuaan. Nuorten aikuisten lukutottumukset ovat erilaiset kuin vanhempien. Kirjamessut tuo heillekin uudenlaisen, hienon elämyksen, kunhan vain tulevat messuille”, uskoo Salmi. ”Kirjamessut on kirjallisesti, mutta myös kulttuurisesti merkittävä tapahtuma, jossa keskustellaan tärkeistä asioista. Tämän viestin haluan kertoa niillekin, jotka eivät sitä vielä tiedä. Kirjamessut on tapahtuma, josta ei voi jäädä pois.”

Ohjelmatyöryhmä tukee

Kirjamessut on koonnut ohjelmajohtajan päätöksenteon tueksi ja Helsingin Kirjamessujen ohjelmaa yhdessä ohjelmajohtajan kanssa kehittämään uuden ohjelmatyöryhmän. Salmi on valinnut ohjelmatyöryhmään henkilöitä, joilla uskoo olevan lisäarvoa ja uudenlaisia ajatuksia ohjelman kehittämiseen. Uudesta ohjelmatyöryhmästä löytyy monipuolisesti kokemusta ja näkemystä.

Ohjelmatyöryhmään kuuluu edustaja Suomen Kirjailijaliitosta, Suomen tietokirjailijoista, Nuoren Voiman Liitosta, Svenska Litteratur Sällskapetista ja Tieteellisten seurain valtuuskunnasta. Kustantajia edustaa Atena Kustannuksen toimitusjohtaja Ville Rauvola, kirjallisuusalan tuntemusta tuovat Suomen kansallisoopperan ja -baletin viestintäjohtaja Liisa Riekki ja kirjallisuusalan vaikuttaja Aleksis Salusjärvi. Osallistavaa ja aktiivista otetta tapahtumaan tuo Helsingin kaupungin kulttuuripalvelupäällikkö Stuba Nikula. Median näkemystä työryhmään tuovat Helsingin Sanomien ja YLE:n edustajat.

Himolukijalle kirjamessut on tuttu areena

Salmi on toiminut Helsingin Kirjamessujen nuorille suunnatun ohjelman tuottajana vuosina 2011-2013. Yhdessä Kallion ilmaistutaidon lukion oppilaiden kanssa hän teki nykyiselle KirjaKallio-lavalle ohjelmaa kolme ensimmäistä vuotta ja konseptoi myös nuorille suunnatun ohjelman rakentamisen. KirjaKallio-ohjelmaa on tehty nyt jo kuusi vuotta ja yhteistyö Kallion ilmaisutaidon lukion kanssa jatkuu.



Salmi on julkaissut viisi kirjaa ja ollut Kirjan ja ruusun päivän kirjailija vuonna 2016. 24-vuotias Salmi pyörittää omaa yritystä, joka on toteuttanut sosiaalisen median sisältöjä ja koulutuksia eri kustantajille, lehdille ja Yleisradiolle. Ensi keväällä YLE:llä alkaa Ronja Salmen juontama keskusteluohjelma.

Salmi on lukenut aina paljon. Syyt lukemiseen ovat moninaiset. Uusien ajatuksien ja kokemuksien lisäksi Salmi lukee myös rauhoittumisen ja rentoutumisen vuoksi. Viime aikoina Salmi on innostunut äänikirjoista.

Helsingin Kirjamessujen kuudes ohjelmajohtaja

Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtajat: Doris Stockmann (2001–2002), Anja Snellman (2003–2006), Tuula Isoniemi (2007–2010), Stig-Björn Nyberg (2011–2015), Jan Erola (2016-2017) ja Ronja Salmi (2018->).

Helsingin Kirjamessut on Suomen suurin kirja-alan tapahtuma ja valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi. Vuonna 2017 kirjamessuille osallistui 345 kustantajaa, kirjakauppaa ja antikvariaattia. Messukeskus järjestää Helsingin Kirjamessut yhteistyössä Suomen Kustannusyhdistyksen ja Kirjakauppaliiton kanssa. Helsingin Kirjamessujen yhteydessä on myös Antikvaariset Kirjamessut, jotka järjestetään yhteistyössä Suomen Antikvariaattiyhdistyksen kanssa.

Helsingin Kirjamessut järjestetään 25.–28.10.2018 Messukeskuksessa Helsingissä. Tapahtuma järjestetään nyt 18. kertaa. Teemamaana on Yhdysvallat. Samanaikaisesti järjestetään Viini ja Ruoka -tapahtuma.

Lisätietoja: tiedottaja Teija Armanto, Messukeskus, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

ohjelmajohtaja Ronja Salmi, puh. 040 750 1019, ronja@ryovari.fi



www.helsinginkirjamessut.fi