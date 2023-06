Rosebudin kesälistalla elokuvan mestareita ja sukukansoja

Robert Bresson (1901–1999) oli vuosisatansa lapsi ja eli käytännössä koko 1900-luvun. Ensimmäisen ja viimeisen teatterielokuvan väliin mahtuu 40 vuotta ja kolmetoista pitkää ohjausta kattava filmografia kuuluu taiteenlajinsa korkealaatuisimpiin ja johdonmukaisimpiin saavutuksiin.



Historian lehdillä Bresson esiintyy mystisenä, yksityisyyttään J. D. Salingerin vakaudella varjelleena hahmona, josta ei ole julkaistu ensimmäistäkään elämäkertaa. Lauri Timosen järkälemäinen tietoteos Robert Bresson, luultavasti avaa Bressonin elokuvat ja henkilön ennennäkemättömällä tavalla, käy läpi uran merkittävimmät klassikkosovitukset ja kirjailijakohtaamiset, esittelee olennaisimmat aikalaiset ja vaikutteet ja kuuluisimmat analyysit; rikkoo entisiä tutkintalinjoja ja rakentaa uusia. Mukana on kattava otos elokuvien dialogeja, ohjaajan haastattelulausuntoja ja lajin ranskalaista historiaa. Näiden sivujen jälkeen Bressonin vaikeaselkoiseksi leimattu filmitaide avautuu puhtaana, kirkkaana ja selkeänä.

Esa-Jussi Salmisen Sankarimatkailijan opas Marinmaahan ja Udmurtiaan taas johdattaa alueiden historiaan ja nykypäivään niin valtiollisina muodostelmina kuin marin ja udmurtin kieltä puhuvien suomalaisten sukukansojen alueina. Esa-Jussi Salminen kertoo elävästi omakohtaisten kokemuksien kautta, kuinka sukukansojen venäläistäminen on ollut tietoista politiikkaa.

Syventymällä niiden kielitilanteeseen ja poliittisiin kamppailuihin tarkastellaan samalla myös alueiden kirjallisuutta. Entistäkin ajankohtaisempien kieliasioiden lisäksi teos tutkii Marinmaata ja Udmurtiaa erikseen sekä opastaa maiden nähtävyyksiin, luontokohteisiin ja ajanviettotapoihin. Siinä tarkastellaan myös alueen ruokakulttuuria ja vinkataan parhaimpiin ravintoloihin ja majoituspaikkoihin. Kirjan osia voi mainiosti ottaa valikoiden luettavaksi missä järjestyksessä tahansa.

Lauri Timonen (s. 1980) on kirjailija, ohjaaja, muusikko ja Filmihullu-lehden päätoimittaja. Hän on julkaissut teokset Aki Kaurismäestä (2006), Matti Pellonpäästä (2009), Matti Ijäksestä (2013), Jean Sebergistä (2018), Rainer Werner Fassbinderistä (2019) ja Federico Fellinistä (2021). Robert Bresson, luultavasti päättää Timosen ”eurooppalaisen elokuvan trilogian”.

Esa-Jussi Salminen on suomentaja, toimittaja ja sukukansa-asiantuntija, joka on työskennellyt vuosia opetustehtävissä Joshkar-Olassa, Kolozsvárissa ja Izhevskissä. Hän on suomentanut useita udmurttilaisen ja marilaisen kirjallisuuden teoksia, muun muassa udmurtilainen kansalliseepoksen Dorvyžy, käännökset Volga-antologiassa ja Bjarmia-antologiassa. Vuonna 2020 ilmestyi udmurttilaisten novellien suomennoksia teoksena Murskautuneet tähdet.