Roskasta designiksi - kierrätysnahka hurmaa kattauksessa

LIND DNA on tanskalainen designyritys, jonka laadukkaita ja innovatiivisia tuotteita ihastellaan ympäri maailman. Kauniiden tuotteiden takana on vahva sanoma: vastuullisuus. Yrityksen tavoitteena on inspiroida ihmisiä näyttävällä muotoilulla ja herättää samalla ajattelemaan sisustamista kestävästä näkökulmasta.

Tanskassa LIND DNA:n omalla tehtaalla suunnitellut ja valmistetut pöytätabletit sekä lasinaluset tehdään OEKE-TEX® sertifioidusta kierrätysnahasta.

Yli kymmenen vuotta sitten hotellin pöytälaatikosta löytynyt nahkakantinen Raamattu herätti tanskalaisen Preben Lindin pohtimaan muotoilua ja materiaaleja uudenlaisesta näkökulmasta. Vuosien kehitystyön päätteeksi LIND DNA toi markkinoille OEKO-TEX® sertifioidusta kierrätysnahasta valmistetut upeat designtuotteet. Tanskassa LIND DNA:n omalla tehtaalla suunnitellut ja valmistetut tuotteet valmistetaan ylellisestä ja luontoystävällisestä kasviparkitusta nahasta, jota syntyy huonekalu- ja muotiteollisuuden ylijäämästä. Käsittelemätön ”raakanahka" jauhetaan puruksi, minkä jälkeen siihen lisätään luonnonkumia. Laadukkaat ja erittäin kestävät tabletit ovat vettähylkiviä ja helppo pitää puhtaana. Nahkatabletit koostuvat 80 % kierrätysnahasta ja 20 % luonnonkumista. LIND DNA-pöytätableteilla on elinikäinen takuu. LIND DNA on tunnettu myös näyttävistä kynttilänjaloista. Silhouette-kynttilänjalat ovat tanskalaisen käsityön vaikuttava taidonnäyte. Tanskassa valmistetut kynttilänjalat ovat umpiterästä ja ne on päällystetty 24 karaatin kullalla, kromilla tai mustalla jauhemaalilla. Tunnustusta saaneissa Silhouette-kynttilänjaloissa yhdistyvät moderni muotoilu, upea käsityötaito sekä laadukkaat materiaalit kauniiksi, ajattomaksi kokonaisuudeksi. Tuotteet ovat saatavilla syyskuussa hyvin varustelluista designmyymälöistä, mm. Stockmann, Finnish Design Shop ja Design Hill. Tiedustelut ja mallikappaleet lehdistölle: jeanette.lindwall@mastermarkbrands.fi.

