Rovaniemen Original Sokos Hotel Vaakuna Suomen paras Sokos Hotel 2021

Sokos Hotels -ketju palkitsi viime vuoden parhaat hotellit, niissä työskentelevät onnellistajat ja heidän työnsä mahdollistajat 9.3.2022. Palkitsemisten punaisena lankana on Sokos Hotellien onnellistamisen missio, jossa asiakas on kaiken keskiössä. Onnellistamisen tavoitteena on saada ihmiset hurmaantumaan ja rakastumaan hotelleihin sekä lähtemään niistä onnellisempina ja paremmalla mielellä kuin he olivat saapuessaan.

Vuoden Sokos Hotelli -palkinto Original Sokos Hotel Vaakuna Rovaniemelle

Sokos Hotels -ketjun vuoden 2021 parhaaksi hotelliksi valittiin Original Sokos Hotel Vaakuna Rovaniemi. Parhaan Sokos Hotellin -palkintoon vaikuttaa erityisesti hyvä asiakaspalvelu, mutta myös tulokselliset mittarit. Työtyytyväisyyttä mitatessa Vaakunan henkilöstö on äärimäisen tyytyväinen ja sitoutunut työnantajaansa, hotellin asiakasuskollisuus, -suosittelu ja -tyytyväisyys (NPS) on Suomen top 10 joukossa ja taloudellinen tulos ylitti reilusti vuoden 2021 tavoitteet.

– Se, että meidät valittiin viime vuoden parhaaksi Sokos Hotelliksi on suuri kunnia. Reseptiikka tähän on aika helppo; Vaakunalaisten vahva tiimikulttuuri sekä se, että onnellistaminen on meidän DNA:ssamme, on siivittänyt meidät lopulta erinomaiseen operatiiviseen tulokseen. Olen todella onnellinen ja ylpeä meidän koko tiimistä, Sokos Hotel Vaakunan hotellijohtaja Esko Rebstock toteaa.

Break Sokos Hotel Leville kolme palkintoa

Sokos Hotels -ketjun pohjoisin yksikkö, Break Sokos Hotel Levi oli myös palkittujen joukossa. Levin hotellijohtaja Hilkka Lehtinen keräsi palkitsemistilaisuudesta mukaansa jopa kolme pystiä, joissa kaikissa asiakastyytyväisyys oli kaiken keskiössä. Break Sokos Hotel Levi palkittiin Break Sokos Hotels -konseptin parhaasta Mystery Shopping -tuloksesta sekä parhaasta Break -hotellikonseptin NPS-tuloksesta. Lisäksi Break Sokos Hotel Levin Pekka Myllylä ansaitsi itselleen tittelin yhtenä vuoden 2021 onnellistajista.

Vuoden 2021 parhaat hotellit, niissä työskentelevät onnellistajat ja heidän työnsä mahdollistajat palkittiin hybriditilaisuudessa Matkailukaupan Päivillä 9.3.2022.