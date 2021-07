Rovaniemi Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingissa keskisuurten kaupunkien kakkonen

Jaa

Rovaniemi sijoittui 27 kaupungin joukosta seitsemänneksi Suomen Vuokranantajien uudistetussa kaupunkirankingissa. Kaupungin sijoituksen laskua viime vuoden kakkossijalta selittää ennen kaikkea rankingin laskentaperusteiden uudistukset. Rovaniemi on kuitenkin edelleen vertailussa keskisuurten yliopistokaupunkien kärjessä heti Kuopion jälkeen. Vuokramarkkinoilla odotetaan asuntojen kysynnän elpyvän loppuvuoden aikana rokotusten edetessä ja kaupunkien avautuessa.

Suomen Vuokranantajien vuoden 2021 kaupunkirankingin perusteella asuntosijoittajan näkökulmasta houkuttelevimmat kaupungit ovat Tampere, Turku ja Vantaa. Rovaniemi sijoittui vertailussa seitsemänneksi ja keskisuurten yliopistokaupunkien kärkeen heti Kuopion jälkeen.

Suomen Vuokranantajien kaupunkiranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen (PTT) laskemiin kaupunkikohtaisiin ennusteisiin asuntosijoittamisen tuottojen kehityksestä, asuntojen markkinointiaikoihin Vuokraovi.com-sivustolla sekä alueellisiin kehitystekijöihin, kuten esimerkiksi Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrin kaupunkikohtaisiin kehitysnäkymiin.

Aiempina vuosina rankingin kärkisijat ovat vieneet keskisuuret yliopistokaupungit, joissa ennustettu vuokratuotto on ollut suuria kasvukeskuksia parempi. Suurten kaupunkien kipuamista tänä vuonna kärkisijoille selittää se, että uudistettuun rankingiin on saatu mukaan vuokra-asuntojen markkinointiaikojen tarkastelu. Näin kaupunkivertailussa on saatu paremmin huomioitua asuntosijoittamisen riskien vaihtelu kaupunkien välillä.

”Rovaniemi menestyy hyvin myös uudistetussa Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingissa. Rovaniemi on vertailun kaupunkien kärkijoukossa erityisesti vuokratuoton ja vuokrakehityksen mittareilla. Viimeisen vuoden aikana vuokrat ovat nousseet Rovaniemellä jopa pääkaupunkiseutua vauhdikkaammin. Kaksioissa ja suuremmissa asunnoissa vuokrien nousu on hidastunut ja yksiöissä taas nopeutunut”, Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen kertoo.

Rovaniemellä vapaarahoitteiset vuokrat nousivat tammi-maaliskuussa prosentilla vuodentakaisesta. Vuokrat nousivat yksiöissä 1,7 prosenttia, kaksioissa 0,8 prosenttia sekä kolmioissa ja suuremmissa asunnoissa 0,6 prosenttia. Yksiöiden keskineliövuokra (16,83 €/m2) oli Rovaniemellä vuoden alussa Oulua hieman suurempi (16,65 €/m2).

”Erityisesti yksiöiden vahva vuokrakehitys voi tuntua yllättävältä tilanteessa, jossa koronakriisi on runnellut historiallisen kovaa Rovaniemen ja koko Lapin keskeistä elinkeinoa matkailua. Rovaniemen väkiluku kasvoi kuitenkin viime vuonna ennakkotietojen mukaan ennätyksellisesti yli 500 asukkaalla, mikä selittää asuntokysynnän kasvua ja vuokrien nousua. Asukasluvun voimakasta kasvua voisi selittää se, että Lapin matkailun koronavaikeuksien seurauksena on hakeuduttu maakuntakeskukseen esimerkiksi töihin tai opiskelemaan”, Rokkanen arvioi.

Vuokramarkkinoilla odotetaan asuntojen kysynnän elpyvän koronan jäljiltä

Korona ei Suomen Vuokranantajien kyselyiden perusteella ole lisännyt häiriöitä vuokranmaksussa, mutta vuokralaisen löytymisen on ilmoitettu vaikeutunut alkuvuonna koko maassa.

”Vuokramarkkinoilla odotetaan asuntojen kysynnän elpyvän loppuvuoden aikana rokotusten edetessä ja kaupunkien avautuessa”, Rokkanen arvioi.

”Vuokra-asuntojen tarjonnan kasvu on alkuvuonna jatkunut kysynnän kasvua vahvempana, mikä on vaikeuttanut vuokralaisen löytymistä. Markkinoilla on kuitenkin nähtävillä merkkejä palautumisesta. Heinä-elokuu on vuokramarkkinoiden kuumin sesonki. Vaikka alkuvuosi on ollut vuokralaisen markkinat, loppukesästä varsinkin yksiöt liikkuvat todennäköisesti nopeasti. Siksi opiskelu- tai työpaikan varmistuttua kannattaa nopeasti käynnistää asunnon etsintä”, kertoo liiketoimintapäällikkö Henrik Laakkonen Vuokraovi.comilta.

Katso lisätietoa kaupunkirankingista Suomen Vuokranantajien sivuilta. Kaupunkikohtaiset arviot ovat tarkemmin luettavissa jäsensivuiltamme maksutta Suomen Vuokranantajien jäsenille.

Median edustajana voit saada kaupunkikohtaiset tiedot ekonomisti Sakari Rokkaselta, sakari.rokkanen@vuokranantajat.fi (lomalla 9.7.2021-1.8.2021) tai yhteiskuntasuhdepäällikkö Ville Valkoselta, ville.valkonen@vuokranantajat.fi 12.7.-30.7. Sakari Rokkasen loman aikana.