Royal Ravintolat kehittämään Suomen moderneimman tapahtumakeskuksen ruokaelämyksiä

Siipikaupungista myös Suomen paistinkääntäjien pääkaupunki – Tampere-talolla eniten Chaîne des Rôtisseurs -käätyjä suomalaisista ravintoloista 29.11.2017 15:40 | Tiedote

Tiedote 29.11.2018/Vapaa julkaistavaksi. Tampere-talolla on poikkeuksellisen suuri määrä kansainvälisen paistinkääntäjien Chaîne des Rôtisseurs -järjestön jäsenkäätyjä. Royal Ravintoloilla on suurin määrä käätyjä koko maassa, joista Tampere-talolla on huimat yhdeksän käätyä, mikä tekee Tampere-talosta Suomen ravintolakulttuurin huippuyksikön. Hienoa saavutusta juhlistetaan avaamalla Tampere-talolle seinä käädyille ja kunniakirjoille joulukuun alussa.