Royal Ravintolat laajentaa Tapahtumakeskus Telakalle - ravintolabrändien avulla tarjontaan uudenlaisia tapahtumaelämyksiä

Royal Ravintolat Oy ja Tapahtumakeskus Telakka Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka myötä Royal Ravintolat vastaa Helsingin Hernesaaressa sijaitsevan Tapahtumakeskus Telakan tilojen myynnistä sekä catering- ja ravintolatoiminnasta 1.2.2018 alkaen. Tapahtumakeskus Telakalla Royal Ravintolat panostaa räätälöityihin tapahtumaelämyksiin. Asiakkaiden elämyksissä hyödynnetään kaikkia Royalin ravintolabrändejä, joihin kuuluvat muun muassa Savoy, Sandro, Roster ja Farouge.

Vuonna 2016 perustettu Royal Catering tarjoaa laadukkaan ja kokonaisvaltaisen catering-palvelun, tuottaen asiakkaille ravintolaelämyksen merkkipäivistä tuhansia vieraita käsittäviin tapahtumakokonaisuuksiin. Ensi vuodesta alkaen myös Tapahtumakeskus Telakan myynti- ja ravintolatoimintaa toteutetaan tällä periaatteella, tarjoten Suomen tunnetuimpia ravintolakonsepteja asiakkaiden tilaisuuksiin. ”Tapahtumakeskus Telakalla aiomme räätälöidä palveluitamme parhaan asiakaskokemuksen saavuttamiseksi”, toteaa liiketoimintajohtaja Elina Yrjänheikki ja jatkaa: ”Yhdistämällä teemaan sopivan ruuan ja monipuoliset tilat voimme toteuttaa asiakkaidemme tapahtumaelämykset uudella, raikkaalla tavalla.”

Vuonna 2011 toimintansa Hernesaaren Henry Fordin talossa aloittanut Tapahtumakeskus Telakka on erilaisiin tapahtuma-, seminaari-, kuvaustoteutuksiin soveltuva 2200 m2:n tapahtumatilakokonaisuus. ”Monipuolisuus ja laatu ovat alusta alkaen olleet Tapahtumakeskus Telakan toiminnan kulmakiviä. Yhteistyön aloitus Royal Ravintoloiden kanssa on luonteva tapa kehittää palvelukonseptiamme. Jatkossa, kun alan huipputoimija vastaa catering-toiminnasta ja tilamyynnistä, meillä on entistä paremmat resurssit keskittyä itse tapahtumakeskuksen tilojen toimivuuteen ja tuotantopalveluihin”, kertoo Tapahtumakeskus Telakan vastaava tuottaja Juha Hellgren.

Royal Catering -palveluiden laajeneminen ja tapahtumaelämysten räätälöinti ovat osa Royal Ravintoloiden vankkaa visiota kasvattaa ravintolayhtiötä. ”Royal Ravintolat hakee kannattavaa kasvua tapahtuma-liiketoiminnasta ja ydinalueeltamme Helsingin nopeasti kehittyvästä ravintolamarkkinasta. Tapahtumakeskus Telakan toiminnan käynnistäminen on merkittävä askel, josta olemme innoissamme,” lisää Yrjänheikki.