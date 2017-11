Royal Ravintolat mukaan viinimarkkinoille - ostaa osuuden Viinitiestä

Viinitie Oy on vuonna 2003 perustettu viinejä, pienpanimo-oluita ja muita juomatuotteita sekä viinitarvikkeita maahantuova yritys. Viinitien juomavalikoima keskittyy persoonallisiin viineihin ja mielenkiintoisiin tuottajiin, joilla on tarina kerrottavanaan. Yhtiön liikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa, työntekijöitä 8 ja tuotteita portfoliossa 600. Näistä laatuviinejä on 400 ja käsityö- sekä pienpanimo-oluita 100. Viinitien osakkaita ovat perustajansa Toni Immanen, helsinkiläinen We Are Group -ravintolakonserni ja nyt myös Royal Ravintolat Oy.

Royal Ravintolat Oy on alansa suurin yksityinen yrityskokonaisuus, johon kuuluu 46 yksilöllistä ravintolaa ja 20 Hanko Sushi- ja 6 Pizzarium-ravintolaa eri puolilla Suomea. Nämä yhdessä työllistävät yli 1000 henkilöä. Liikevaihtotavoite vuodelle 2017 on yli 100 miljoonaa euroa.