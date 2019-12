RPT Docu Oy:n ja Ahtipan mediayhteistyö jatkuu

RPT Docu Oy on osa Pohjoismaiden johtavaa rakennusalan tietopalveluyhtiötä Docu Nordicia. RPT Docu Oy:n liikevaihto tytäryhtiöineen vuonna 2018 oli 7,2 miljoonaa euroa. Yhtiö toimii Espoossa, ja sen palveluksessa on 55 henkilöä. RPT on tarjonnut tietopalveluita Suomessa vuodesta 1975.