Rud Pedersen vahvistaa alue- ja kaupunkipoliittista sekä EU-osaamistaan

Pasi Ahola siirtyy Rud Pedersenin palvelukseen Turun kaupungin yhteysjohtajan tehtävistä. Tässä työssä hän on vastannut laaja-alaisesti konsernihallinnon strategisesta suunnittelusta, sidosryhmäyhteistyöstä sekä kaupungin edunvalvonnasta. Tätä ennen Ahola toimi mm. Turun kaupunginjohtaja Minna Arven avustajana, SDP:n puoluehallituksen jäsenenä ja yliopisto-opettajana. Hän tuo tullessaan erityisen vahvaa julkishallinnon edunvalvonnan ja toiminnan osaamista. Koulutukseltaan Ahola on valtiotieteen maisteri Turun yliopistosta.

Rosa Kotoaro siirtyy Rud Pedersenille EU:n tilintarkastustuomioistuimesta Luxemburgista, jossa hän on toiminut instituutioiden välisistä suhteista vastaavana avustavana virkamiehenä. Hänellä on kokemusta myös Euroopan keskuspankista sekä Britannian parlamentista, jossa hän on tehnyt harjoittelunsa kansanedustaja Dan Jarvisin kabinetissa. Hänellä on kansainvälisen poliittisen talouden maisterintutkinto London School of Economicsista (LSE). Kotoaron EU-instituutiotuntemus mahdollistaa Rud Pedersenin entistäkin paremmat palvelut myös Brysselin suuntaan.

Sekä Ahola että Kotoaro aloittavat uusissa tehtävissään 15.3.