Ruisrock 2023 on juhlittu: Jättitapahtuma oli täynnä iloa, valoa ja ainutlaatuisia esiintymisiä

Viikonlopun aikana koettiin erityisiä keikkoja monelta artistilta. Lauantaina Antti Tuisku päätti musiikkiuransa tunteikkasti itselleen leimallisen visuaalisen shown ja hengästyttävien tanssikoreografioiden kanssa. Ibe veti Niittylavalla vuoden ainoan live-esiintymisensä rikkoen samalla näyttävästi keikkataukonsa, ja kesän jälkeen tauolle jäävä Vesala loihti rantaan ihmismeren. Keikoilla nähtiin myös kymmeniä yllätysvieraita, minkä lisäksi Ruisrockille tyypillisesti moni artisti esiintyi tähänastisen uransa suurimmalle yleisölle.

Lavalle nousivat myös monet odotetut kansainväliset suurnimet: Machine Gun Kelly ja Zara Larsson saattivat yleisön hurmokseen, EDM-tähti Skrillexin laserit valaisivat taivaan ja Lil Nas X sinetöi festivaalin sunnuntaiyönä yhdellä Ruisrockin historian vaikuttavimmalla showlla ja mykistävillä asuillaan.

Kuvankauniita hetkiä ja leimallista Ruisrockia

Upeassa säässä juhlittu Ruisrock esittäytyi visuaalisesti entistäkin näyttävämpänä. Festivaalialue verhoutui hempeisiin sävyihin, tuulessa hulmuaviin hapsuihin ja näyttäviin peilipintoihin. Viikonlopun täyttivät ikoniset Ruisrock-hetket: ohi lipuvat laivat, tunteikkaat puheet lavalta ja sykähdyttävät kohtaamiset artistien ja yleisön välillä.

“Aivan upeaa päättää 52. Ruisrock-vuosi näihin tunnelmiin. Ruisrock on olemassa tuodakseen maailmaan iloa ja onnellisuutta – ja toivomme onnistuneemme tavoitteessamme: oli suuri kunnia esitellä Ruisrock kauniimpana kuin koskaan. Mielen täyttää vain kiitollisuus upeaa yleisöä, artisteja, kumppaneita ja festaria järjestänyttä tiimiä kohtaan”, kertoo Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä.

Ensi vuoden tapahtuman suunnittelu on aloitettu, ja uutisia on luvassa pian.

Ruisrockin ohjelma vuonna 2023:

Perjantai

Alesso (SE), Lil Yachty (US), Zara Larsson (SE), The 1975 (UK), Alyona Alyona (UA), Denzel Curry (US), ibe, JVG, Samu Haber, Arppa, BÄMÄ, Cledos, Etta, FLASHBANG ZONE 23, Gasellit, Harmi, jambo, Käärijä, Karri Koira, Knife Girl, Lauri Haav, Lyyti, Maija Vilkkumaa, Malla, Ramses II, Samuli Putro, Sini Sabotage, Teini-Pää, Yona, Younghearted

DJ-ohjelma: I Wanna Dance with somBadi, DJ Jodi Wild, DJ Kolkka, DJ Vicky & DJ Ulrika

Lauantai

Skrillex (US), Antti Tuisku, Yung Lean (SE), Gettomasa, Haloo Helsinki!, Alma, Anna Puu, Benjamin, Eevil Stöö & Stepa, Blacflago, Madboiali & SHRTY, Ege Zulu, F, Isaac Sene x ADI, Isac Elliot, Jami Faltin, Kissa, Kuumaa, Linda Fredriksson Juniper, Mouhous, Olavi Uusivirta, pehmoaino, Pihlaja, Slani, SOFA, Sexmane, Toivo-Olavi, VIIVI, Vitun Leija Live, Yeboyah

DJ-ohjelma: Anttipiootti & Akseli Tiitta, Krash Bandicute, Ruissalo Wellness Center, MASSIVE, Tavastian Lauantaidisko

Sunnuntai

Lil Nas X (US), Machine Gun Kelly (US), Yeat (US), Emotional Oranges (US), Headie One (UK), Apulanta, Vesala, ABREU, Aliisa Syrjä, BESS, CCB, Costi, Elsi Sloan, Erika Vikman, Huora, Ida Paul & Kalle Lindroth, Maustetytöt, Melo, Nebi, Paperi T, Rosa Coste, Senya & Sonia, Ruusut, Stoned Statues, Turisti, Yrjänä

DJ-ohjelma: DJ Ilona, Lonely Hearts Club, Paha Vaanii, Yuteworld

