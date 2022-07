Ruisrock juhlitaan viikonloppuna: festivaali tekee paluun suurena ja näyttävänä

Ruisrock tekee näyttävän paluun. Jo 51. kerran järjestettävän festivaalin ohjelmakattauksessa on tilaa niin maailmanluokan tähdille, suomalaisille huippuartisteille kuin nousevillekin nimille. Kansainvälisistä artisteista nähdään muun muassa konemusiikin legendat Major Lazer ja Martin Garrix, hiphopin suunnannäyttäjä Megan Thee Stallion, tunnettu glamrock-bändi The Ark ja räpin suurnimi Playboi Carti. Kotimaisista artisteista nähdään Antti Tuisku, JVG, Haloo Helsinki!, Blind Channel ja kymmeniä muita.

Uusia kiinnityksiä laajaan ohjelmistoon

Festivaaliviikon aluksi Ruisrock kiinnitti neljä kotimaista nousevaa nimeä: lavalla nähdään reggaetonista ammentava El Migu, viime viikolla JVG:n kanssa musiikkia julkaissut Costi, Mon Ami -hitin takana oleva T Swoop ja räpkentällä kiinnostusta herättävä nimi Ares. Nousevaa suosiota nauttivia esiintyjiä yhdistävät mielenkiintoinen ote hiphop-musiikkiin, kasvava maine suomalaisella musiikkikentällä ja alati lisääntyvät suoratoistojen määrät. Artistit esiintyvät yhteiskeikalla Ruisrock-perjantaina legendaarisella Telttalavalla.

"On vaikea pukea sanoiksi tätä tunnetta, miten upeaa on päästä jälleen avaamaan festariportit tulevana perjantaina. Ruisrock palaa upeampana kuin koskaan, ja olen todella ylpeä käsittämättömän laajasta 110 esiintyjän ohjelmistostamme, joka esittelee huikean kattauksen uransa hyvin eri vaiheissa olevia artisteja suurista maailmantähdistä tuoreisiin lahjakkuuksiin", kertoo Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä.

Niemelä lisää lipunmyynnin olevan erittäin vilkasta ja toteaa, että käsillä on viimeiset hetket hankkia lippu, jos mielii mukaan nauttimaan Ruisrockin riemukkaasta runsaudensarvesta.



Tavoitteena täydellinen festivaalikokemus

Musiikin lisäksi Ruisrock panostaa yleisön kokonaisvaltaiseen festivaalikokemukseen visuaalisesti näyttävien taideteosten, kiinnostavien aktiviteettien ja ensiluokkaisten ravintolapalveluiden kautta. Lisäksi festivaali ottaa keskiöön yleisön hyvinvoinnin, kun alueelle tuodaan Mieli ry:n Huolituoli henkisen tuen tarjoamista varten. Huolituolin lisäksi häirintäyhteyshenkilö tarjoaa henkistä tukea häirintätapauksissa.

"Festivaalin järjestäjinä tunnemme vastuumme yleisöstämme. Elämyksiä pursuavan viikonlopun aikana haluamme varmistaa, että myös kaikkien osallitujien henkistä hyvinvointia tuetaan. Tavoitteenamme on luoda Ruisrockista mahdollisimman turvallinen tila, jossa syntyy kaikin puolin täydellisiä festivaalimuistoja", kiteyttää Niemelä.

Festivaalikokemuksen rakentamiseen panostetaan myös aktiviteeteissa. Alueelta löytyy silent disko, legendaarinen Reivikontti, täysin uusi Brooklyn Takapiha -venue ja ennätyslaaja DJ-kattaus. Alueella pääsee myös esports-kokemuksen äärelle, astrologialuennan pariin ja erilaisiin hemmotteluhoitoihin. Nähtävää ja koettavaa on ympäri festivaalialuetta.

Ruisrock järjestetään 8.–10.7.2022 Turun Ruissalossa. Festivaalin liput ovat myynnissä Tiketissä, ja osa lipputyypeistä on varattu tai myyty loppuun.

Ruisrockin ohjelma 2022:

Major Lazer (US)

Martin Garrix (NL)

Megan Thee Stallion (US)

Playboi Carti (US)

Polo G (US)

The Kid LAROI (AU)

A36 (SE)

Anne-Marie (UK)

beabadoobee (UK)

Clairo (US)

girl in red (NO)

Imanbek (KZ)

The Ark (SE)

Turnstile (US)

Antti Tuisku

Haloo Helsinki!

JVG

Tehosekoitin

ABREU

Behm

Blind Channel

Chisu

Cledos

Gasellit

Gettomasa

Ellinoora

Erin

Evelina

ibe

Kaija Koo

Maustetytöt X Agents

Mikael Gabriel

Olavi Uusivirta

Pyhimys

Ruusut

SANNI

Sexmane & Isaac Sene

Vesala

Vesta

william

Adikia

Arppa

BESS

Costee

Cyan Kicks

D.R.E.A.M

Ege Zulu

El Migu, T Swoop, Costi & Ares

Erika Vikman

Etta

F

Hassan Maikal

Ida Paul & Kalle Lindroth

jambo

Jesse Markin

Jotti Singh

Kauriinmetsästäjät

Kissa

Kube

Lauri Haav

Lost Society

Louie Blue

Luukas Oja

Marko Haavisto & Poutahaukat

Matriarkaatti

MC KOO

Melo

Mouhous

NCO

Nelli Matula

Nelma U & Safira

Paha Vaanii

Pambikallio

Pasa

Pehmoaino

Pekka Nisu

Pesso

Pihlaja

Pins.ku

Punomo

Ramses II

Rosa Coste

Ruissalo Amping

Sara Bee

Sofa

Tavastian Lauantaidisko

Teini-Pää

The Vantages

Turisti

Underclass

Ursus Factory

Vepu

Viivi

Yeboyah

Younghearted

Yrjänä

Bitchez and Bangerz

DJ Anttipiootti

DJ Kolkka

DJ Nita

DJ Shy grl

DJ Ulrika

DJ Vicky