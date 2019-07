Ruisrock loppuunmyyty – huikeisiin kävijämääriin yltävä festivaali tuo Turun alueelle miljoonia euroja

Ruisrockin liput on myyty loppuun, ja Turun Ruissalon Kansanpuistoon odotetaan viikonloppuna 105 000:ta festivaalivierasta. Jo kolmatta vuotta peräkkäin loppuun myyneen suurtapahtuman vaikutukset heijastuvat myös alueen talouteen.

Suomen vanhimpiin festivaaleihin lukeutuva Ruisrock vietetään Ruissalon Kansanpuistossa jo 50. kerran, ja tapahtuman pääsyliput on myyty loppuun. Viikonlopun esiintyjinä nähdään muun muassa moninkertaisesti platinaa myynyt artisti-tuottaja Travis Scott (US), poptähti Ellie Goulding (UK), laulaja, räppäri ja tuottaja Bad Bunny (PR), hiphopin lasikattoja rikkova Megan Thee Stallion (US), glampop-yhtye Empire of The Sun (AU), reggaeton-artisti J Balvin (CO) ja kotimaiset Alma, Apulanta, JVG, Sanni, Ville Valo & Agents ja Vesala.

Lisäksi festivaalilla koetaan runsaasti näyttävää ja ajankohtaisiin aiheisiin kantaaottavaa taidetta, johon lukeutuu myös juhlavuoden kunniaksi Sateenkaaren anniskelualueelle avautuva uusi Pink Box -lava.

Taloudelliset vaikutukset Turun seudulle merkittäviä

Ruisrockin suurista kävijämääristä hyötyy festivaalin teettämän selvityksen perusteella koko Varsinais-Suomi. KTT Aki Koposen, KTT Elias Oikarisen ja FT Jukka Vahlon tekemän selvityksen mukaan vuoden 2018 festivaalikävijät kuluttivat Turun alueella kokonaisuudessaan n. 18,2 miljoonaa euroa, ja panos-tuotosanalyysin tuottama arvio Ruisrockin työllisyysvaikutuksesta maakunnalle oli viime vuoden festivaalin osalta jopa 270 henkilötyövuotta.

Kaupungissa vierailevat ulkopaikkakuntalaiset käyttivät Turun matkailu- ja ravintolapalveluihin yhteensä yli kaksi miljoonaa euroa. Tänäkin vuonna loppuunmyydyn festivaalin ohella tapahtuvan kulutuksen odotetaan olevan samaa suuruusluokkaa.

“Ruisrock omiaan vahvistamaan Turun vetovoimaisuutta”

Vain taloudellisia vaikutuksia tarkastelevan selvityksen ulkopuolelle jää Ruisrockin merkitys Turun kaupungin imagolle. Turun kaupunginjohtaja Minna Arve näkee vaikutuksen erityisen positiivisena.

“Ruisrockin pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää ja on nostanut festivaalin yhdeksi Suomen johtavista kulttuuritapahtumista. Ruisrock on omiaan vahvistamaan Turun positiivista imagoa ja vetovoimaa toivottamalla kymmeniä tuhansia vieraita seudun ulkopuolelta nauttimaan Turun ja Ruissalon kesästä. Samalla tietysti myös muut turkulaiset kaupalliset toimijat hyötyvät festariajasta, jolloin kaupunki on täynnä. Olen erittäin iloinen Ruisrockin menestyksestä ja vahvasta yhteistyöstä Turun kaupungin kanssa”, Arve kertoo.