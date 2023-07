Ruisrock on loppuunmyyty: Tänään alkava festivaali tuo Turun Ruissaloon 105 000 juhlijaa

Tuoreeltaan loppuunmyyty Ruisrock avaa porttinsa tänään iltapäivällä. Turun Ruissalon saaressa järjestettävä festivaali on myynyt loppuun jokaisena järjestämisvuonnaan vuodesta 2017 lähtien.

“On valtavan palkitsevaa päästä lausumaan festivaalijärjestäjälle sanoista kauneimmat: Ruisrock 2023 on loppuunmyyty. Olemme erittäin imarreltuja siitä, miten suurta kiinnostusta tapahtuma herättää maanlaajuisesti ja kaikissa ikäluokissa taustoihin katsomatta. Aivan hetken kuluttua avaamme portit ja pääsemme vihkimään festariyleisön Ruisrockin taikamaailmaan jo 52. kerran”, Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä kertoo.

Eturivin artistit saapuvat Turkuun

Suomen mittakaavassa massiivinen festivaali tuo Turun Ruissalon rannoille yli 120 esiintyjän joukon. Kaikkien aikojen laajin Ruisrock-ohjelma sisältää kansainvälisiä tähtiä, kuten Lil Nas X:n, Machine Gun Kellyn, Zara Larssonin ja Skrillexin. Odotettuja nimiä ovat muiden ohella myös brittiläinen The 1975 sekä räppärit Yung Lean ja Yeat.

Festivaalin kotimainen ohjelma koostuu tunnetuista eturivin artisteista ja kiinnostavimmista nousijoista. Monille kotimaan tähdille Ruisrockin keikka on erityinen: Antti Tuisku päättää uransa ja ibe rikkoo keikkataukonsa esittäen vuoden ainoan livekeikkansa Niittylavalla. Lisäksi Vesala vetää Ruisrockissa toisen kesän viimeisistä taukoa edeltävistä festarikeikoistaan ja räppäri Sini Sabotage tekee yllätyspaluun.

“Me festivaalina arvostamme kovasti joka ikistä lavalle nousijaa, taustajoukoissa toimijaa ja kaikkia niitä tuhansia ihmisiä, jotka ovat toteuttamassa tätä tapahtumaa vuodesta toiseen. Toivotamme ilolla tervetulleeksi myös upean yleisömme, joka lopulta puhaltaa tähän viikonloppuun sen aidon Ruisrock-taian”, Niemelä kiittää.

Festivaalin artistikattaukseen tuli viime hetken muutos, kun sunnuntaille kiinnitetty BEHM joutui perumaan Ruisrock-keikkansa sairastapauksen vuoksi. Artistin oli tarkoitus esiintyä Rantalavalla iltapäivällä. Artistin korvaajaksi on kiinnitetty Ida Paul ja Kalle Lindroth.

Ruisrockin ohjelma vuonna 2023:

Perjantai

Alesso (SE), Lil Yachty (US), Zara Larsson (SE), The 1975 (UK), Alyona Alyona (UA), Denzel Curry (US), ibe, JVG, Samu Haber, Arppa, BÄMÄ, Cledos, Etta, FLASHBANG ZONE 23, Gasellit, Harmi, jambo, Käärijä, Karri Koira, Knife Girl, Lauri Haav, Lyyti, Maija Vilkkumaa, Malla, Ramses II, Samuli Putro, Sini Sabotage, Teini-Pää, Yona, Younghearted

DJ-ohjelma: I Wanna Dance with somBadi, DJ Jodi Wild, DJ Kolkka, DJ Vicky & DJ Ulrika

Lauantai

Skrillex (US), Antti Tuisku, PinkPantheress (UK), Yung Lean (SE), Gettomasa, Haloo Helsinki!, Alma, Anna Puu, Benjamin, Eevil Stöö & Stepa, Blacflago, Madboiali & SHRTY, Ege Zulu, Isaac Sene x ADI, Isac Elliot, Jami Faltin, Kissa, Kuumaa, Linda Fredriksson Juniper, Mouhous, Olavi Uusivirta, pehmoaino, Pihlaja, Slani, SOFA, Sexmane, Toivo-Olavi, VIIVI, Vitun Leija Live, Yeboyah

DJ-ohjelma: Anttipiootti & Akseli Tiitta, Krash Bandicute, Ruissalo Wellness Center, MASSIVE, Tavastian Lauantaidisko

Sunnuntai

Lil Nas X (US), Machine Gun Kelly (US), Yeat (US), Emotional Oranges (US), Headie One (UK), Apulanta, Vesala, ABREU, Aliisa Syrjä, BESS, CCB, Costi, Elsi Sloan, Erika Vikman, Huora, Ida Paul ja Kalle Lindroth, Maustetytöt, Melo, Nebi, Paperi T, Rosa Coste, Senya & Sonia, Ruusut, Stoned Statues, Turisti, Yrjänä

DJ-ohjelma: DJ Ilona, Lonely Hearts Club, Paha Vaanii, Yuteworld

Yhteistyössä: Karhu, Battery, Coca-Cola, Bonaqua, Subway, Samsung, Kivra, Foodora, Taffel, Turun AMK, Helle, Lanson, Martini