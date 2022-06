Ruisrockin DJ-kattaus laajenee

Ruisrockin toukokuussa sinetöity ohjelma sai yllätystäydennystä DJ-setteihin, kun festivaali julkisti useita feat-artisteja sekä monta uutta DJ:tä laajalla genrekattauksella. Julkistuksen myötä Ruisrockissa voi tanssia DJ-ammattilaisten kuratoimissa rytmeissä lähes koko viikonlopun porttien avaamisesta alkaen.



Yllätysvieraita uudella venuella

Rannan ravintola-alueella sijaitsevan Brooklyn Takapiha -lavan ohjelma täydentyy koko viikonlopun mitalta. Perjantai-iltana Taika Mannilan ja Lina Schifferin muodostaman D.R.E.A.M.-duon DJ-setti saa lisäulottuvuutta, kun hiphop-artistit Vepu ja Adikia feataavat osana esitystä. Ruisrock-lauantaiyönä soittaa ikoninen Tavastian lauantaidisko, jonka kokoonpanossa vaikuttavat Erkko, Mini ja Skenikswee. Setti täydentyy kiinnostavalla featilla, kun aiemmin tuottajana tunnettu Yrjänä ja Baby Boo -kappaleen luonut kolmikko SAFIRA, Sara Bee ja Jotti Singh tuovat soundinsa osaksi esitystä.

Festivaalin sunnuntai saa ansaitsemansa huipennuksen myös Brooklyn Takapihalla, kun Laura Vartion ja Harvestin muodostaman Paha Vaanii -DJ-duon setissä vierailevat elektropop-yhtye Kauriinmetsästäjät ja vastikään läpimurtonsa tehnyt Ramses II. Juhlat jatkuvat jokaisena festivaalipäivänä myöhään yöhön.



DJ-ohjelma monipuolistuu useilla nimillä

DJ-setti täydentyy kiinnostavilla nimillä. Perjantaina porttien avauduttua Sateenkaarilavalla bileet nostattaa DJ Ulrika, ja FWU-kollektiivin jäseninä tunnetut DJ Nita ja DJ Shy Girl johdattavat juhlakansan kohti hämärtyvää iltaa. Lauantain festarit alkavat DJ Vickyn rytmeissä, ja myöhemmin juhlat nostattavat turkulaiset DJ Anttipiootti ja duo Bitchez and Bangerz. Sunnuntaihin energiaa puhaltaa DJ Kolkka.

Ruisrock järjestetään 8.–10.7.2022 Turun Ruissalossa. Festivaalin liput ovat myynnissä Tiketissä, ja osa lipputyypeistä on varattu tai myyty loppuun.

Ruisrockin ohjelma 2022:

Major Lazer (US)

Martin Garrix (NL)

Megan Thee Stallion (US)

Playboi Carti (US)

Polo G (US)

The Kid LAROI (AU)

A36 (SE)

Anne-Marie (UK)

beabadoobee (UK)

Clairo (US)

girl in red (NO)

Imanbek (KZ)

The Ark (SE)

Turnstile (US)

Antti Tuisku

Haloo Helsinki!

JVG

Tehosekoitin

ABREU

Behm

Blind CHannel

Chisu

Cledos

Gasellit

Gettomasa

Ellinoora

Erin

Evelina

ibe

Kaija Koo

Maustetytöt X Agents

Mikael Gabriel

Olavi Uusivirta

Pyhimys

Ruusut

SANNI

Sexmane & Isaac Sene

Vesala

Vesta

william

Adikia

Arppa

BESS

Costee

Cyan Kicks

D.R.E.A.M

Ege Zulu

Erika Vikman

Etta

F

Hassan Maikal

Ida Paul & Kalle Lindroth

jambo

Jesse Markin

Jotti Singh

Kauriinmetsästäjät

Kissa

Kube

Lauri Haav

Lost Society

Louie Blue

Luukas Oja

Marko Haavisto & Poutahaukat

Matriarkaatti

MC KOO

Melo

Mouhous

NCO

Nelli Matula

Nelma U & Safira

Paha Vaanii

Pambikallio

Pasa

Pehmoaino

Pekka Nisu

Pesso

Pihlaja

Pins.ku

Punomo

Ramses II

Rosa Coste

Ruissalo Amping

Sara Bee

Sofa

Tavastian Lauantaidisko

Teini-Pää

The Vantages

Turisti

Underclass

Ursus Factory

Vepu

Viivi

Yeboyah

Younghearted

Yrjänä

Bitchez and Bangerz

DJ Anttipiootti

DJ Kolkka

DJ Nita

DJ Shy girl

DJ Ulrika

DJ Vicky