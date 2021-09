Ruisrockin ensimmäiset artistit kiinnitetty: mukana Martin Garrix ja girl in red

Ruisrockissa nähdään ensi kesänä paljon toivottujen kansainvälisten ja kotimaisten artistien keikkoja. Lavalle nousevat muun muassa huipputuottaja Martin Garrix, superkokoonpano Major Lazer, indiepopmuusikko girl in red ja glamrock-yhtye The Ark.



Maailman isoimmilla festivaalilavoilla paikkansa vakiinnuttanut DJ-tuottaja Martin Garrix on tehnyt yhteistyötä lukuisten musiikin suurnimien kanssa Dua Lipasta Khalidiin. Monipuolisena EDM- ja popartistina tunnettu Garrix levittää musiikillaan iloa ensi kesänä Ruisrockin lauantaissa. Festivaaliperjantaina yleisön valloittaa Diplon, Walshy Firen ja Ape Drumsin muodostama Major Lazer. Kolmikko on hallinnut soittolistoja ja festarilavoja jo yli vuosikymmenen ajan ja osoittanut kerta toisensa jälkeen edelläkävijyytensä artistina, joka yhdistelee tyylejä ja vaikutteita odottamattomin tavoin.



Hurjaan suosioon kiihdyttänyt girl in red puhuu musiikissaan rakkaudesta ja mielenterveydestä virkistävän inhimillisesti. Myös queer-ikoniksi nimetty norjalaisartisti on kertonut tietävänsä, miten tärkeää on löytää itsensä kaltaisia esikuvia. Ikoninen The Ark kuuluu puolestaan 2000-luvun suurimpiin ruotsalaisyhtyeisiin. Bändin anteeksipyytelemätön lavashow nähdään Ruisrockissa festivaalisunnuntaina.



Festivaalille on kiinnitetty myös suuri joukko kotimaan kärkiartisteja ja ajankohtaisia nimiä. Mukana ovat muun muassa Antti Tuisku, Haloo Helsinki!, Tehosekoitin, JVG, Behm, Ellinoora ja Kaija Koo. Festivaalilla nähdään myös esimerkiksi rap-artisti Hassan Maikal, R&B- ja soul-musiikin sanansaattajaksi nimitetty Rosa Coste sekä poplaulaja Viivi, jonka isot kertosäkeet ja jättihiteiksi kasvaneet singlet ovat nostaneet yhdeksi kotimaan kiinnostavimmista tulokasartisteista.



Ruisrockin kaikki lipputyypit ovat nyt myynnissä Tiketissä. Hotellipaketit tulevat myyntiin 6.10. klo 12. Lisää artistijulkistuksia ja muita festivaaliuutisia on luvassa pian.



30.9. julkaistut artistit:



Major Lazer (US)

Martin Garrix (NL)

The Ark (SE)

girl in red (NO)

Antti Tuisku

Haloo Helsinki!

Tehosekoitin

JVG

Behm

Gasellit

Ellinoora

Kaija Koo

Mikael Gabriel

Olavi Uusivirta

Ruusut

SANNI

Vesala

Erika Vikman

Erin

Hassan Maikal

Ida Paul & Kalle Lindroth

Kube

Luukas Oja

Mouhous

Pihlaja

Rosa Coste

Ursus Factory

Viivi

Yeboyah