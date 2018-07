Ruisrockin lauantai tarjoili auringonpaistetta ja näyttäviä lavashow'ita – katso upeat kuvat eiliseltä

Loppuunmyydyn Ruisrockin toista päivää vietettiin eilen auringosta nauttien. Festivaalilauantai sujui rauhallisesti, ja keikoilla hyväntuulinen yleisö juhli antaumuksella. Kuvagalleriaan on koottu päivän parhaat palat.

Ruisrockin sunnuntaissa nähdään vielä:

N.E.R.D (US), DUA LIPA (UK), ANNE-MARIE (UK), FIRST AID KIT (SE), KALI UCHIS (US), RAG’N’BONE MAN (UK), YOUNG THUG (US), ALMA, ISMO ALANKO, JENNI VARTIAINEN, KAIJA KOO, OLAVI UUSIVIRTA, SUNRISE AVENUE, ANTTI AUTIO, ATOMIC ANNIE, ATOMIROTTA, DJ IBUSAL, EVELINA, GETTOMASA, KARINA, LCMDF DJ-SET, ONNI BOI, REINO NORDIN