Ruissalon festivaalialue värjäytyi pinkiksi Ruisrockin avauspäivänä

Ennakkoon loppuunmyyty Ruisrock käynnistyi perjantaina 35 000 juhlijan voimin Turussa, Ruissalon Kansanpuistossa.

Suomen suurimman festivaalin avauspäivänä yleisöä villitsivät muun muassa päätöskiertueellaan esiintynyt Cheek, Rantalavalla tunnelmaa nostattanut Alan Walker ja Niittylavan viimeinen artisti The Chainsmokers.

Alueen kuvatuimmaksi kohteeksi nousi Halmesmaa x 3 -kollektiivin toteuttamat kookkaat veistokset, jotka ottivat festivaaliyleisön vastaan Niityllä. Myös kuvataiteilija Johanna Sinkkosen jättimäinen, pinkki flamingopatsas herätti ihastusta somekansassa.

Ruskeat Tytöt valloitti uuden Kupla-nimisen teltan, jossa muun muassa Maryan Abdulkarimin haastattelema Silvana Imam otti kantaa tasa-arvon puolesta. Illan sympaattisimmat ja pisimmät bileet järjesti puolestaan Menkkaklubi DJ’s, joka tanssitti yleisöä neljän tunnin setillään myöhään yöhön.

Illan hämärtyessä Ruissalon taivas värjäytyi vaaleanpunaiseksi, ja samalla festivaalin valot syttyivät purppuraiseen loistoonsa.

”Ruisrock on jälleen täyttynyt hurmaavasta ja antaumuksella juhlivasta festarikansasta. Auringon laskettua pinkissä kylpenyt festarialue oli kauniimpi kuin koskaan, ja jo tässä vaiheessa on vahva fiilis siitä, että olemme luoneet Ruissaloon jotain ainutkertaista”, hehkuttaa Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä.

Ruisrock 6.–8.7.2018

Perjantai 6.7.

THE CHAINSMOKERS (US), CHEEK, RAE SREMMURD (US), ALAN WALKER (NO), LIL XAN (US), SILVANA IMAM (SE), TYLER,THE CREATOR (US), YEARS & YEARS (UK), PYHIMYS, SANNI, ABREU, ADI L HASLA, ALEKSANTERI HAKANIEMI, ANNE LAINTO & IDA KARIMAA, CLEDOS, IBE, KAURIINMETSÄSTÄJÄT, LXANDRA, MOLLY, RAAPPANA, ROOPE SALMINEN & KOIRAT, RUUSUT, SACRED DIMENSION, STIG DOGG, TÖÖLÖN KETTERÄ, VERSACE HENRIK X NCO X MUSTA HANHI X BIZI X DJANGOMAYN, VILMA ALINA

Lauantai 7.7.

MARSHMELLO, CLEAN BANDIT (UK), PARTYNEXTDOOR (CA), PRINCESS NOKIA (US), SKEPTA (UK), TOVE STYRKE (SE), DISCO ENSEMBLE, HALOO HELSINKI!, JVG, PAPERI T, D.R.E.A.M X YEBOYAH X F, IDA PAUL & KALLE LINDROTH, KASMIR, KUBE X EEVIL STÖÖ, ELLINOORA, GASELLIT, KAKKA-HÄTÄ 77, LITKU KLEMETTI, M, NELLI MATULA, PIKKU G, RUUDOLF, SCANDINAVIAN MUSIC GROUP, $NOW, TAVASTIAN LAUANTAIDISKO & YSTÄVÄT, TEFLON BROTHERS, UUSIMUSTA, VESTA, YONA

Sunnuntai 8.7.

N.E.R.D (US), DUA LIPA (UK), ANNE-MARIE (UK), FIRST AID KIT (SE), KALI UCHIS (US), RAG’N’BONE MAN (UK), YOUNG THUG (US), ALMA, ISMO ALANKO, JENNI VARTIAINEN, KAIJA KOO, OLAVI UUSIVIRTA, SUNRISE AVENUE, ANTTI AUTIO, ATOMIC ANNIE, ATOMIROTTA, DJ IBUSAL, EVELINA, GETTOMASA, KARINA, LCMDF DJ-SET, ONNI BOI, REINO NORDIN