Runkoverkkoasetus vaarantaa suomalaisen vientiteollisuuden

Yritykset Yara Suomi, Neste Oyj ja Meyer Turku vaativat Turku–Toijala-radan sisällyttämistä rautateiden runkoverkkoon.

Turku–Toijala-radan sisällyttäminen runkoverkkoon on välttämätöntä maamme vientiteollisuudelle. Turku–Toijala-rata on merkittävä Etelä-Suomen kasvukolmiolle ja sen kestävälle kasvulle. Työvoiman liikkuvuuden ja elinkeinoelämän toimivuuden turvaamisessa radalla on suuri merkitys. Satamaliikenteen lisäksi Turku–Toijala-radan sisällyttäminen runkoverkkoon on oleellista Varsinais-Suomen raskasta raideliikennettä käyttävän teollisuuden logistiikalle.

Runkoverkon ulkopuolella oleminen uhkaa Turku-Toijala-radan tasoa ja siten lounaissuomalaisten yritysten liiketoimintaa. Yara Suomen, Neste Oyj:n ja Meyer Turun yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 10 miljardia euroa, ja ne työllistävät suoraan noin 13 000 työntekijää ja lisäksi merkittävän määrän alihankintaketjujen kautta. Lounais-Suomen yritysten toimintaympäristön turvaaminen on kansallinen, kriittinen kysymys.

– Turku-Toijala-rata on Yara Suomen tehtaitten raaka-ainehuollon ja lannoiteliiketoiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeä. Siilinjärven tehtailta toimitetaan fosforiraaka-aineita Uuteenkaupunkiin ja Uudestakaupungista typpihappoa Siilinjärvelle. Venäjältä saapuvat raaka-aineet kulkevat myös Toijala–Turku-radan kautta. Toijala–Turku-rata on käytännössä ainoa rautatieyhteys Lounais-Suomen raskaalle teollisuudelle rantaradan ollessa varattuna matkustajaliikenteelle. Tuntuukin siis oudolta, että Toijala–Turku-radan merkitystä halutaan vähätellä jättämällä se runkoverkon ulkopuolelle, toteaa operatiivinen päällikkö Lasse Oksanen. Yaran Uudenkaupungin tehtaalta kulkee Toijalan kautta lastia noin 800 000 tonnia vuodessa, ja määrä on tehtaitten laajentumishankkeitten myötä kasvussa.

– Osa Nesteen raaka-ainekuljetuksista Venäjältä Naantaliin kulkee Turku–Toijala-rataa pitkin ja vastaavasti puolivalmisteet samaa raidetta pitkin Porvooseen, kertoo Neste Oyj:n kuljetusjohtaja Mats Johansson. Hänen mukaansa järjestelyt perustuvat siihen, että kyseinen raideväli pysyy vähintään nykyisen tasoisena.

– Meyerin Turun telakan kaikki junarahti kulkee Turku–Toijala-radan kautta. Esimerkiksi laivan rungon teräslevyistä suurin osa saapuu telakalle tuota rataa pitkin. Lisäksi telakan merkittäviä kokonais- ja osatoimittajia on radan varrella. Toijalan rata on meille tärkeä, painottaa Meyerin varatoimitusjohtaja Tapani Pulli.

Runkoverkkoasetuksella on tarkoitus säätää valtakunnalliseen runkoverkkoon kuuluvista maanteistä ja rautateistä. Asetuksen tavoitteena on varmistaa runkoverkkoon kuuluvien maanteiden ja rautateiden muuta tie- ja rataverkkoa korkeampi palvelutaso.