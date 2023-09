Runoa draamasta – Hyde Hytin Esitys joksikin

Hyde Hytin runoteos Esitys joksikin on julkaistu Aviadorin kustantamana.



"Olen yli kolmekymmentä vuotta lukenut runoja ja katsonut tuhansia esityksiä. Kun esityksen valmistamiseen liittyvien päätösten kohde on itse esitys, niin voisihan sitäkin kuunnella? Kuvaa ja kysymystä voi laajentaa koskemaan myös muuttuvaa ja monimuotoistuvaa kansalaisyhteiskuntaamme. Kuka saa äänensä kuuluville ja miten? ESITYS JOKSIKIN on kohtauksia tiloissa, esitys jostakin, jollekin."



Hyde Hytti aloitti ammattiteatteriuransa vuonna 1992 teatterituottajana Q-teatterissa, jossa hän oli myöhemmin perustamassa kansainvälistä Baltic Circle -teatteriverkostoa ja festivaalia. Samaan aikaan Hytti teki tuottajan töitä myös Teatterikorkeakoulussa. Vuodesta 2012 hän on työskennellyt Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) kansainvälisten asioiden päällikkönä.



Hytiltä on aiemmin julkaistu Teatterituottajan opas (Like 2005) ja Jälkiä/Traces-aforismikokoelma (Teatteri Umpihanki 2019). Hytin harrastuksia ovat maailman runous, kielet ja kulttuurien välinen vuoropuhelu sekä laulujen sanoittaminen. Vapaa-aikaan kuuluvat myös esitysdramaturgikeikat runotuotannoissa.

HYTTI, HYDE : Esitys joksikin

64 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789523812178

Ilmestymisaika: Syyskuu 2023

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää osoitteeseen tilaukset@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.