Runsaasti päällystyskohteita ensi viikolla (vko 35)

Liikenteellisesti merkittävin kohde on valtatiellä 8 Turussa Härkämäen eritasoliittymän ja Naantalintien liittymän välillä. Raisiosta Turkuun suuntautuva liikenne ohjataan yksikaistaisen tieosan kapeuden johdosta jyrsintä- ja päällystystöiden ajaksi Härkämäen eritasoliittymästä Suikkilantien ja Naantalintien kautta kohti Turkua (kiertotie kartalla liitteenä). Kiertotie on lyhyt, mutta aiheuttaa toki viivästyksen ja voi hetkittäin johtaa reitin ruuhkautumiseen työn aikana. Kiertotie on käytössä tiistai-iltana 30.8 ja keskiviikkoiltana 31.8. alkaen klo 19.

Samoina iltoina ja öinä, sekä vielä torstaina tehdään myös Porissa valtatien 8 päällystystä Ruutukuopan eritasoliittymässä valtatien 2 alittavalla tieosalla, mutta kohde toteutetaan paikallisella liikenteenohjauksella ilman kiertotietä.

Päällystystöitä tehdään ilta- ja yötöinä myös muulla tieverkolla:

Maanantaiyönä 29.8. päällystetään myös Liedossa maantiellä 222 Ilmaristen kiertoliittymä

Maanantaiyönä jyrsitään Raisiossa Kuninkojan eritasoliittymästä Turun kehätielle Kt 40 Piikkiön suuntaan laskeva ramppi, joka päällystetään seuraavan yön aikana.

Maanantai- ja tiistaiöinä korjataan myös maantiellä 1851 Suikkilan risteyssillan pohjoisen kaistan päällystettä.

Päivä- ja iltayönä toteutettavia kohteita ensi viikolla ovat:

Kemiönsaarella jatkuu maantien 1834 päällystys välillä Smedsböle-Vreta.

Pohjois-Satakunnassa jatketaan päällystystyötä maantiellä 2600 välillä Pomarkku-Lavia.

Taivassalossa päällystetään maantietä 192 välillä Taivassalo-Kaitainen ja Kustavissa maantietä 1924 Rahin tienhaaraan asti.

Porissa päällystetään Honkaluodon maantien 12879 itäistä päätä.

Kaarinan Piikkiössä valmistuu mt 12284 eli Hepojoentien päällystys.

Jalankulun ja pyöräilyn väyliä päällystetään maantiellä 2260 Koskella.

Maanteiden päällystystyöt tehdään pääosin päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Kaksikaistaisilla teillä maantien liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus. Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen, kun tiemerkinnät on maalattu eli noin viikko päällystystöiden jälkeen. Mahdollinen sade voi sotkea aikataulun, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Sade voi myös viivästyttää tiemerkintöjen tekemistä, sillä tiemerkintöjä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä.

Lisää tietoa teiden päällystämisestä löytyy verkkosivuilta:

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 040 503 8843 ja kunnossapitoasiantuntija Veli-Pekka Pelttari, p. 040 705 0902