Runsaasti uusia ruotsinkielisiä e-kirjoja ja e-äänikirjoja tarjolla Helmet-kirjastojen kokoelmassa 

Helmet-kirjastot ovat ottaneet käyttöön Elib-palvelun, joka tuo Helmet-kirjastojen kokoelmaan runsaasti ruotsinkielisiä e-kirjoja ja e-äänikirjoja. Mukana on sekä kauno- että tietokirjallisuutta. Kokoelmaa kartutetaan jatkuvasti.

Asiakas tarvitsee e-kirjojen lainaamiseen kirjastokortin ja PIN-koodin, lukemiseen sopivan laitteen sekä verkkoyhteyden. Jos lataa kirjoja omalle laitteelle, tarvitsee myös lukuohjelman.



Jos on käyttänyt kirjaston muita e-kirjapalveluja, Elibin käyttö on helppoa, koska lukutavat ja tarvittavat ohjelmat ovat samoja.



Laina-aika Elib-palvelussa on aina 28 päivää. Asiakkaalla voi olla enintään viisi lainaa kerrallaan. Ruotsinkielisiä e-kirjoja löytyy myös Ellibs- ja OverDrive-palveluista.



Helmet-kirjastojen asiakkaat voivat käyttää e-kirjoja ja e-äänikirjoja kaikkiaan neljässä eri palvelussa: Ellibsissä, Overdrivessa, Elibissä ja Naxos Spoken Word Library´ssa.



Siirry Elib-palveluun.