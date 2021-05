Runsaat 460 000 euroa avustusta sopimuspalokuntien ja pelastuslaitosten kalustohankintoihin

Obligatoriska hälsokontroller av inresande fortsätter vid gränsövergångarna i Egentliga Finland 27.5.2021 18:14:58 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har beslutat att förlänga sitt beslut med vilket de som reser in i landet har ålagts delta i en obligatorisk hälsokontroll vid gränsen. Regionförvaltningsverket förlänger också sitt beslut med vilket kommunerna i området åläggs ordna hälsokontroller av dem som reser in i landet. Besluten är i kraft under tiden 1–30.6.2021 och gäller gränsövergångarna i Åbo hamn, Nådendals hamn och på Åbo flygplats.