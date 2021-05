Runsaat vesisateet näkyvät pohjalaisvesistöissä ja pelloilla

Jaa

Alkuviikon (maanantai–keskiviikko) sademäärät Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla olivat poikkeuksellisen runsaita. Monin paikoin 17.- 19.5.2021 satoi noin 40–55 mm, esimerkiksi Kaustinen 55 mm, Toholampi 53 mm, Halsua 49 mm, Möksy (Alajärvi) 43 mm, Ylistaro 41 mm, Jalasjärvi 36 mm ja Kauhava 33 mm. Monin paikoin ojien ja suurempienkin uomien pinnat ovat nousseet selvästi. Myös alueen järvien pinnat ovat sateiden seurauksena olleet nousussa.

Sateet ovat osuneet erityisesti Lapuanjoen, Ähtävänjoen, Perhonjoen ja Lestijoen vesistöalueille sekä osin myös Kyrönjoelle. Lapuanjoella Liinamaalla vedenpinta on nousu runsaassa vuorokaudessa 1,7 metriä ja Kauhavanjoella yli kaksi metriä. Ainakin Liinamaassa vesi on noussut pelloille, sillä tulvaraja on ylitetty noin metrillä. Ähtävänjoen yläosalla Kuninkaanjoen pinta on tällä viikolla noussut runsaat kaksi metriä ja Ähtävänjoen alaosalla virtaama on suurempi kuin keskimääräisen kevättulvan aikana. Myös Perhonjoen virtaaman ennustetaan nousevan lähes tavanomaisen kevättulvan tasolle.

Pääosin vesipintojen ennustetaan viikonlopun aikana kääntyvän laskuun lukuun ottamatta suuria järviä, kuten Lappajärvi ja Kuortaneenjärvi. Alkuviikon sateiden seurauksena isojen järvien pinnat nousevat vielä useiden päivien ajan.

Ensi viikon puoliväliin ennustetut mahdolliset sateet voivat kääntää pohjalaisvesistöjen pinnat jälleen nousuun.