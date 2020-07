Runsas asuntorakentaminen pysäytti Seinäjoen vuokrien nousun

Seinäjoki kuuluu Suomen voimakkaimmin kasvavien kaupunkien joukkoon. Nopeasta kasvusta huolimatta vuokratason nousu on lähes pysähtynyt voimakkaan asuntorakentamisen seurauksena.

Suomen Vuokranantajien yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa tekemän vuokramarkkinakatsauksen mukaan Seinäjoen vuokrataso kasvoi vuodessa vain 0,2 prosentilla. Kasvu on ollut hyvin vaatimatonta kaikkien huoneistotyyppien neliövuokrissa. Viimeisen viiden vuoden aikana vuokrataso on kasvanut hyvin maltillisesti kolmella prosentilla. Kasvuprosentti on Suomen 23 suurimman kaupungin joukosta pienin. Seinäjoen vuokrataso (11,9 €/m²) jää hieman Vaasan vastaavasta (12,6 €/m²). Järjestys kuitenkin vaihtelee huoneistotyypeittäin. Seinäjoella yksiöiden vuokrataso on alempi ja kolmioiden korkeampi kuin Vaasassa.

Väkilukuun suhteutettu valmistuneiden asuntojen määrä on Seinäjoella ollut suurten kaupunkien suurimpia. Viime vuonna kaupunkiin valmistui 623 uutta asuntoa. Kaupungin väkiluku on viime vuosina kasvanut noin prosentin vuosivauhdilla.

”Vuokrien hidas kasvu johtuu pääosin suuresta asuntotuotannosta. Seinäjoelle on valmistunut runsaasti uusia asuntoja. Vaikka Seinäjoki kuuluu Suomen voimakkaimmin kasvavien kaupunkien joukkoon, tarjonta on riittänyt vastaamaan kasvaneeseen kysyntään. Etelä-Pohjanmaan kaupan ja palveluiden keskus hätyyttelee 2030-luvulla jo Vaasan väkilukua”, toteaa Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Keskimääräinen markkinointiaika oli kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 28 päivää. Seinäjoella asuntojen markkinointiajoissa on näkyvissä hyvin raju kausivaihtelu ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen lukukausien mukaan. Markkinointiajat ovat syyslukukauden alussa lyhimmillään, jonka jälkeen ne venähtävät loppu- ja alkuvuonna pitkiksi.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden kokonaisvuokran mediaani oli Seinäjoella 510 euroa. Ilmoitusten vuokrapyynnit vaihtelivat keskimäärin 470–550 eurossa. Vertailun vuoksi Vaasassa yksiöiden ilmoitusten kokonaisvuokrien mediaani oli 530 euroa eli hieman Seinäjokea korkeampi. Kaksioiden ja erityisesti yksiöiden vuokrapyynneissä on havaittavissa laskua touko-huhtikuussa alkuvuoteen verrattuna.

”Tarjonnan lisääntyminen yhdistettynä kevään yleiseen koronan aiheuttamaan epävarmuuteen on ainakin hetkellisesti laskenut pienempien asuntojen vuokrapyyntejä Seinäjoella. Kaupungin kehitysnäkymät ovat kuitenkin edelleen vahvat. Seinäjoen työttömyys on suurten kaupunkien alhaisin ja työllisyysaste korkein. Kaupunki on kestomenestyjä yrittäjien kaupunkivertailuissa. Seinäjoen valttina on myös hyvät raideyhteydet Tampereelle ja Helsinkiin. Keskusta onkin tulevina vuosina rakentumassa ja tiivistymässä aseman ympäristössä. Seinäjoella on realistiset mahdollisuudet kiriä Vaasan ohi asukasluvussa, jos aseman potentiaali onnistutaan hyödyntämään nykyistä paremmin”, Rokkanen toteaa.