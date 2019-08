Runsaslukuinen yleisö nautti upeista mäkiautoista Red Bull Mäkiauto GPstä Tähtitorninmäellä

Aurinkoinen ja kaunis sää tervehti ympäri Suomen Tähtitorninmäelle saapuneita kytkimen kaitsijoita sekä mäkiautoilusta innostuneita katsojia. Yhteensä päivän aikana arvioitiin noin 10 000 katsojan käyneen paikan päällä. Puitteet mäkiautoilijoiden kokoontumisajoille olivatkin enemmän kuin kohdillaan. Tiimit saivat ansaitsemansa päivän parrasvaloissa ja yleisö sai puolestaan ihastella mitä mielikuvituksellisempia ajokkeja sekä tutustua tiimeihin autojen takana.

Kaikille tiimeille oli varattu alueelta omat varikkopilttuut ja näyttävä mäkiautojen kavalkaadi keräsikin sankoin katsojia tutustumaan kovalla työllä rakennettuihin biileihin. Kolmasosa tuomaripisteistä jaettiin ennen kisaa Moottori-lehden edustajien kiertäessä kaikki mäkiautot läpi, antaen niille pisteet sekä luovuudesta, että tekniikasta. Autoista huokuikin persoonallisuus, mielikuvituksellisuus ja huikeat tarinat tiimien takana.



Kokonaispisteet koostuivat luovuuden ja tekniikan lisäksi sekä nopeudesta että tuomariston antamista pisteistä. Vuoden 2019 Mäkiauto GP tuomaristossa istuivat Jan Vapaavuori, Kalle Rovanperä, Akseli Herlevi, Emmi Peltonen, Benjamin Peltonen, Leo Hakanen ja Jere Marttila Stereo-yhtyeestä sekä Karoliina Tuominen. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori viihtyi tapahtumassa. “Musta on mahtavaa, että tämmönen suuri kansainvälinen brändi kuin Red Bull tuo näin paljon heinäpaaleja stadiin! Täällä on oikein kiva fiilis; paljon kaupunkilaisia, paljon turisteja, paljon vierailijoita ympäri Suomea paikalla ja osotus siitä, että Helsinki on hieno tapahtumien kaupunki."

Moni katsoja sai muistella myös lämpimästi kevään jääkiekon MM-kisojen hurmosta sillä kisassa nähtiin kaksi Mörkö-teemaista ajokkia. Kirkkonummelainen Mörkö Team Racing paahtoi radan läpi puhtain paperein, ainoastaan kypärä tippui ensimmäisessä shikaanissa pois. Urheiluhengessä torijuhlia tavoitteli myös tervakoskelainen Team Torilla Tavataan jonka jääkelkkaa jäljittelevää mäkiautoa oli inspiroinut haave Pekingin talviolympialaisista. Kelkka suorittikin radan nopeudella jolla olympialaispaikkaa kannattaa ehdottomasti tulla tulevaisuudessa havittelemaan.

Muihin ajokkeihin kuuluivat muuan muassa lottokone-auto 7-Oikein, jonka alkushowssa arvottiin launtaiseen tapaan 7 numeroa ja lisänumero. Juontaja Matti Kyllösen suosikkitiimi Keken Paluu matka tyssäsi dramaattisesti jo alkurampille auton ohjauksen pettäessä täysin, mutta tiimi auttoi Keken hyppyrille asti jonka jälkeen ajokki oli auttamatta tullut tiensä päähän. Tässä vaiheessa auton etusiipi oli jo aivan tuusan nuuskana. Tiimi sai kuitenkin Kalle Rovanperältä täyden kympin pisteet.

Yleisön suosikkipalkinnon voitti ralliautoilija Max Vatasen gorilla-asussa luotsaama viidakkoteemainen BananarepulIG auto Helsingistä.

Leikkimielinen kilpailu oli hyvin tiukka ja jokainen joukkue sai aplodit runsaslukuiselta yleisöltä. Näin ollen jokainen lähtöviivalle asettunut joukkue voidaankin laskea voittajaksi. Parhaat yhteyspisteet kisassa keräsi kuitenkin kouvolalaisen Team Saippualoota Kustomsin muskeliauto jonka kuski Jei-Jei Jarrula siivitti tiiminsä vuoden 2019 Red Bull Mäkiauto GP:n voittoon. "Tuntuu erittäin hyvältä seistä tässä podiumilla nyt, ei oltaisi ikinä uskottu että voitetaan! Oltiin varmoja itsestämme, mutta jostain syystä ei täysin uskottu siihen. Kerrankin yllätyttiin! Voiton lisäksi keli oli aivan kohdillaan, yleisöä paljon ja tosi hyvä meininki koko päivän," Jarrula intoili heti voiton jälkeen. Toiseksi kisassa sijoittui Karjaalta tullut Warhawk P-40 tiimi vanhanmallisella hävittäjällä. Kolmantena podiumilla paistatteli kisaan egyptiläisteemalla lähtenyt Horem Akhet -tiimi Lohjalta.

Kisan tulokset

1. Saippualoota Kustoms, Kouvola

2. Warhawk P-40, Karjaa

3. Horem Akhet, Lohja