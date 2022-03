Ruoan verkkokaupan noutopiste nyt jokaisessa Lahden Prismassa: Prisma Holma saa omansa tänään

Sale Poltinahon uudistus on valmistunut: Asiointi on nyt entistäkin asiakasystävällisempää 11.3.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Osuuskauppa Hämeenmaa päivittää Sale -ketjun myymäläilmeitä ja palveluita omalla alueellaan. Nyt hämeenlinnalainen Sale Poltinaho on uudistunut. Myymälä siirtyi uudistuksen myötä uuteen aikaan niin ilmeeltään, kuin valikoimaltaankin. Salen tuttu punakeltainen värimaailma on siirtynyt takavasemmalle ja myymälässä on nyt uusi, raikkaampi ja avarampi tunnelma.