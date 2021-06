Ruoan verkkokaupan toimituskalusto täydentyy sähköautoilla

Jaa

Ruoan verkkokaupan toimituskalusto täydentyy kesän aikana kahdella Kilon Osuus-Auton hankkimalla Mercedes-Benz eSprinter täyssähköautolla. Hankinnan tavoitteena on testata sähköautojen sopivuutta ruoan verkkokaupan toimituskalustoksi pääkaupunkiseudulla.

- Auton 47 kWh akkukapasiteetti mahdollistaa noin 150 kilometrin toimintamatkan. eSprinterit kuljettavat tilauksia pääasiassa Espoon alueella, ja autot ladataan Prisma Olarissa. Tasavirtaisella laturilla akun lataus 80 %:iin kestää noin puoli tuntia, Kilon Osuus-Auton toimitusjohtaja Ari Savisalo summaa.

Savisalon mukaan ruoan verkkokaupan toimitusrytmissä autojen toimintamatka on riittävä, ja autot voidaan tarvittaessa ladata toimitusikkunoiden välissä, kun uusia toimituksia lastataan auton kyytiin. Tavaratilan kylmälaitteiden käyttämä energia pienentää ajomatkaa noin 5 prosenttia.

Prisma Olarissa ajomatka yhtä tilausta kohden on keskimäärin noin 1,7 kilometriä. Lyhyessä kaupunkiajossa sähköauton mahdollistama ympäristöystävällinen toimitusmuoto on luontainen kehityssuunta verkkokaupan toimituksissa.

- Pääkaupunkiseudulla tilausten volyymi ja kohtuulliset etäisyydet mahdollistavat toimintaympäristön, jossa sähköautojen kyvykkyyttä osana toimituskalustoa voidaan pilotoida. Sähköauton toimituskapasiteetti ei eroa vastaavien autojen polttomoottoriversioista, Savisalo toteaa.

Ruoan verkkokauppa askeleen lähempänä hiilineutraalia kuljetusta

Uusiutuvalla energialla on merkittävä rooli S-ryhmän ilmastotyössä. HOK-Elannon käyttämästä ja siten myös ladattaville autoille tarjoamasta sähköstä 100 % on uusiutuvilla energialähteillä tuotettua (vuonna 2020 tuulivoiman osuus oli 84,9 %, loput vesi- ja biovoimaa). Päästöttömät kotiinkuljetukset tukevat S-ryhmän kunnianhimoisia ilmastotavoitteita.

- Autot ladataan Prisma Olarissa, ja ladattu sähkö on täysin päästötöntä. S-ryhmän tavoitteena on olla hiilinegatiivinen vuonna 2025. Haluamme edistää kustannustehokkaita ja teknisesti toimivia ratkaisuja vähentämään kuljetusten fossiilisia päästöjä ja tähän kannustamme myös yhteistyökumppaneitamme. Ruoan jakeluautojen sähköistyminen on vasta alussa, ja haluamme HOK-Elannossa kerätä kokemuksia tästä muutoksesta, kertoo HOK-Elannon verkkokaupan kehityspäällikkö Jukka Ranua.

Laaja noutopisteverkosto ja saman päivän toimitukset helpottamassa asiakkaiden arkea

Yhä useampi kuluttaja on helpottanut omaa arkea siirtymällä ruoan verkkokaupan asiakkaaksi. HOK-Elanto on vastannut kasvaneeseen kysyntään laajentamalla kotiinkuljetusalueita, avaamalla uusia noutopisteitä sekä lisäämällä keräilykapasiteettia.

- Verkkokaupan noutopisteverkostoon kuuluu tällä hetkellä 30 noutopistettä, ja kotiinkuljetuksen saa Alepasta, S-marketista ja Prismasta jopa saman päivän illalle, Ranua kertoo.

Noutotilauksen hinta on edullisimmillaan 3,90€, ja kotiinkuljetuksen 4,90€. Lue lisää ruoan verkkokaupan saman päivän toimituksista.