Ruoholahden naistentautien poliklinikka väistöön Puistosairaalaan

Ruoholahden naistentautien poliklinikalla sattui vesivahinko 10.7.2023 11:11:19 EEST | Tiedote

Ruoholahden naistentautien poliklinikalla sattui vesivahinko lauantaina 8.7. illalla. Syynä vesivahinkoon on todennäköisesti sadevesiviemärin rikkonut rankkasade. Vettä ehti valua poliklinikan käytäville, huoneisiin, rakennuksen aulan ravintolaan ja parkkihalliin. Osa poliklinikka-ajoista joudutaan perumaan. Poliklinikalta ollaan yhteydessä niihin potilaisiin, joiden ajat perutaan. Jos yhteydenottoa ei tule, voi vastaanotolle tulla normaalisti. Klinikalla on poikkeavia kulkujärjestelyjä, ja ne on merkattu paikan päällä kyltein. Mahdollisista korvaavista tiloista tiedotetaan myöhemmin potilaille suoraan. Ruoholahden naistentautien poliklinikan yhteystiedot löytyvät HUSin nettisivuilta. Den svenska versionen av pressmeddelandet publiceras inom kort.