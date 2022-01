Ruoholahteen uusi 6000 m2 kokous- ja tapahtumakeskus

Business Meeting Park Oy on yksityinen suomalainen kasvuyhtiö, joka on tarjonnut jo vuodesta 2011 saakka yrityksille keskitetysti kaikki monipuoliset, juostavat ja luottamukselliset kokous-, koulutus- ja työtilat, sekä näihin liittyvät korkeatasoiset palvelut ympäri vuorokauden 24/7. Tänä aikana, Meeting Park on tarjonnut puitteet jo yli 80.000 tilaisuudelle, ja on mm. kokousmäärissä mitattuna Suomen suurimpia toimijoita. Yhtiöllä on yli 2.400 kotimaista ja kansainvälistä yritys- ja yhteisöasiakasta. Meeting Park on Valtiohallinnon kokous- ja tapahtumapaikkojen puitesopimustoimittaja (Hansel). Toimipisteet sijaitsevat Helsingin Kluuvissa, Kampissa ja Ruoholahdessa.