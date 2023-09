Ruoka -avun tarve kasvanut ympäri Suomen - nuoret yrittäjät keksivät ratkaisun vertaisauttamiseen

Ruoka -avun pyytämiseen vaaditaan nyt Commussa henkilöllisyyden vahvistaminen pankkitunnistautumisella tai Mobiilivarmenteella. Uudistus on noussut käyttäjien tarpeesta ja palautteesta. Ruoka-avun ja akuutin avun tarve on kasvanut nuorten yrittäjien mukaan viime syksystä lähtien.

"Ruoan hintojen ja elämisen kustannusten nousu on näkynyt suoraan käyttäjiemme avun tarpeissa", kertoo Karoliina Kauhanen, joka on yksi Commun perustajista. "Elinkustannukset ovat nousseet niin paljon, että arkea on vaikea suunnitella. Jos huomaan perjantai-iltana, että jääkaappi on tyhjä ja perheen pitäisi pärjätä viikonlopun yli, mistä saan apua? Monelta puuttuu turvaverkosto ja haluamme auttaa siinä, että kukaan ei jäisi yksin."

Ruoka -apua on jo aikaisemmin voinut pyytää Commussa. Kauhasen mukaan jo tuhannet ihmiset ovat auttaneet toisiaan esimerkiksi ostamalla kassillisen ruokaa tai tarjoamalla lahjakortin apua tarvitsevalle. Turvallisuus on Kauhasen mukaan Commun toiminnan keskiössä ja kaiken toiminnan edellytys. Esimerkiksi rahan antaminen ja pyytäminen on sovelluksessa kielletty.

"Väärinkäytölle on kaikissa sosiaalisen medioissa aina mahdollisuus", Kauhanen toteaa. "Pakollisen henkilöllisyyden vahvistamisen ansiosta riski on kuitenkin Commussa huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi Facebook -ryhmissä."

Haluan auttaa ihmisiä, mutta miten? Commu yhdistää auttajan ja avun tarvitsijan

Commu -sovelluksen ovat rakentaneet tiimi nuoria yrittäjiä Tampereelta, joiden tavoitteena on madaltaa kynnystä pyytää ja antaa apua. Commun kautta niin yksityishenkilöt, yhdistykset kuin yritykset voivat tehdä hyviä tekoja lähialueillaan. Alustan kautta on tapahtunut jo yli 10,000 hyvää tekoa ympäri Suomen. Kauhanen toivoo, että Commu toimisi digitaalisena ovikellona ja toisi ihmisiä yhteen auttamisen äärellä.

"Ikinä ei tiedä, koska apua voi tarvita. Minusta on hienoa, että ihmiset auttavat toisiaan matalalla kynnyksellä", Kauhanen kertoo. "Meistä jokaisella on taitoja ja kokemuksia, joista voi olla apua toiselle. Ja samoin meistä jokainen voi tarvita joskus auttavaa kättä tai kuulevaa korvaa."

Commu on Yhteiskunnallinen yritys. Sovellus on maksuton yksityiskäyttäjille. Commun asiakkaat ovat yrityksiä, jotka tekevät hyviä tekoja alustan kautta ja kuntia, jotka tarjoavat alustaa asukkailleen turvallisena tapana tutustua naapuruston ihmisiin ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuus.

Näin pyydät ja annat ruoka -apua Commussa: