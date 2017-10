Ruokaboksipalvelu auttamaan arkiruokailussa

Media-alan yrittäjä Vappu Pimiä, digitaaliseen päivittäistavarakauppaan erikoistunut Juhana Rintala ja elokuvatuottaja Jesse Fryckman luotsaavat uutta kotimaista Ruokaboksi -palvelua, joka lanseerataan vaiheittain marraskuun alusta alkaen. Ruokaboksi on kotitalouksille viikoittain selkeät reseptit ja huolellisesti valitut raaka-aineet toimittava palvelu, jonka tarkoitus on helpottaa arkiruokailun suunnittelua ja valmistamista.

Reseptiikan ja aterioiden raaka-aineet kotiin toimittavat palvelut ovat Suomessa verrattain nuori palveluala, mutta usko niiden kysynnän kasvuun on uusilla ruokapalveluyrittäjillä suuri. Juhana Rintala on vastannut Ruotsissa ICA-ketjun digitaalisista palveluista ja hän näkee, että kuluttajat ovat Suomessa vasta heräämässä arkea helpottavien vaihtoehtojen mahdollisuuksiin.

”Raaka-aineet ja reseptiikan sisältävä palvelumalli on noussut muissa Pohjoismaissa merkittäväksi arkiruokailun helpottajaksi ja uskon, että kotitaloudet myös Suomessa löytävät pian sen tuomat edut. Ostoksiin ja kaupassa asiointiin käytetään noin puoli tuntia vuorokaudessa*, eli lähes viisi kokonaista työviikkoa vuodessa – eikä tämä edes sisällä ruokaostosten suunnittelemiseen käytettyä aikaa. Tarjoamamme palvelu vähentää kaupassakäyntiin tuhlattua aikaa ja vastaavasti lisää kotitalouksien yhteistä aikaa päivällisen valmistamiseen ja siitä nauttimiseen”, kertoo Ruokaboksin toimitusjohtaja Juhana Rintala ja jatkaa: ”Ruotsissa ja Norjassa ruokaboksipalveluiden osuus koko elintarvikkeiden päivittäiskaupasta on yli puoli prosenttia, kun Suomessa se on promilleluokkaa. Laskelmiemme mukaan alallamme on Suomessa yli viisitoistakertainen kasvupotentiaali** ja kohderyhmään kuuluvia kotitalouksia ainakin 30 000.”

Ruokaboksissa aina myös kalaa ja kasviksia

Jatkuvana palveluna toimiva Ruokaboksi toimitetaan asiakkaan kotiin maanantaisin. Ruokaboksin reseptitiimiä luotsaa palvelun osakas Vappu Pimiä, joka lupaa, että boksin raaka-aineista valmistettavat ateriat tuovat paitsi helpotusta, myös sesongin mukaista vaihtelua kiireisten perheiden arkisyömiseen.

”Olemme rakentaneet reseptiikan omista lähtökohdistamme, eli tarjoten sellaista hyvänmakuista ja monipuolista arkiruokaa, mitä itsekin valmistamme kotona. Viikoittainen Ruokaboksi sisältää raaka-aineita liha-, kala-, kasvis- ja kana-aterioihin, joten kotitalouksien ruokalista pysyy paitsi uudistuvana, myös ympäristö-, terveys- ja hävikkinäkökulmat huomioivana. Rakennamme päivittäiset menut perinteistä lautasmallia hyödyntäen, mikä varmistaa myös kasvisten ja monipuolisen ravintoaineiden riittävän saannin”, taustoittaa Vappu Pimiä ja lisää:

”Lapsiperheet Suomessa käyttävät arkiruokailussaan keskimäärin kolmeatoista reseptiä, joten uskon, että reseptimme ja ohjeemme ovat omiaan tuomaan kotikeittiöihin myös uusia ideoita ja käytännön vinkkejä.”

Ruokaboksin alkuperäisidea syntyi elokuvatuottaja Jesse Fryckmanin ja Vappu Pimiän jakamasta yhteisestä haasteesta arkipäivien tuntien riittämättömyydessä.

”Olin useasti ajatellut, kuinka hienoa olisi, jos joku paitsi miettisi valmiiksi mitä tänään tehdään ruoaksi, myös kertoisi mitä sitä varten pitää kaupasta ostaa. Rakastan ruuanlaittoa, mutta työ-, päiväkoti-, koulu- ja harrastusrumba jättää kovin vähän tilaa miettiä päivällistä saatikka ostoksia. Päivällinen on oikeastaan ainoa säännöllinen päivittäinen tapahtuma perheemme arjessa ja silloin käydään läpi koko jengin kuulumiset. Vappu tarjoutui antamaan perheellemme omat reseptinsä ostoslistoineen, josta olikin kovin lyhyt matka palvelukonseptin kehittämiseen”, kertoo Jesse Fryckman palvelun aloituksesta ja jatkaa: ”Ostoskorin täytön ja asianmukaisen kuljetuksen sisältävän logistiikkaketjun onnistuneen testivaiheen jälkeen ensimmäiset varsinaiset Ruokaboksitoimitukset alkavat aluksi pääkaupunkiseudulla.”

Ruokaboksi

Kerran viikossa aina maanantaisin toimitettava neljän viikoittaisen päivälliskokonaisuuden raaka-aineet sisältävä palvelu.

Raaka-aineet ovat ensimmäisenä lanseerattavassa Ruokaboksissa mitoitettu neljän hengen kotitalouksien tarpeita vastaavaksi ja sen hinta on 89 euroa (5,56 euroa/annos).

Ruokaboksin ateria sisältää aina kotikeittiölle sopivat pääruoat, jotka koostuvat vaihtelevasti kana-, kala-, liha- ja kasvisaterioista.

Raaka-aineet valitaan ja pakataan kulloistakin ateriaa varten hinta-laatusuhteeltaan parhaista vaihtoehdoista. Ruokaboksin sisältö tulee suoraan tuottajilta tai laadukkailta tukkureilta.

Lähetys sisältää aina painetun, Ruokaboksin kulloisenkin sisällön mukaisen reseptivihkosen. Reseptit julkaistaan myös ruokaboksi.fi -sivulla vähintään kaksi viikkoa ennen toimitusta.

Palvelua kehitetään jatkuvasti asiakkaiden ehdoilla ja heiltä kerätyn palautteen pohjalta. Uusia, erilaisiin ruokavalioihin kehitettyjä vaihtoehtoja tullaan lanseeraamaan vielä tämän vuoden puolella. Tulossa on esimerkiksi Vegeruokaboksi.

Jatkuvaa Ruokaboksitilausta voi helposti hallinnoida itse ja keskeyttää esimerkiksi lomamatkan ajaksi tai lopettaa kokonaan.

Ruokaboksimarkkinasta