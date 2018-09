Ruokaketjun muotoilua ja osallistavaa yhteistoimintaa: Keru-yhteisöjääkaappi avautui 3.9.2018 Helsingin Kalliossa

Waste Food Crew -työryhmän luotsaama KERU-yhteisöjääkaappi aloitti toimintansa tänään maanantaina 3.9.2018 Helsingin Kalliossa, Kalliolan setlementtitalon ala-aulassa. Kyseessä on yhteisöjääkaappi, jonne kuka tahansa voi lahjoittaa ruokaa, joka muuten olisi vaarassa joutua hävikkiin. Kuka tahansa halukas voi myös noutaa Kerukaapista sinne lahjoitettua ruokaa. Keru-yhteisöjääkaappi on avoinna joka päivä Kalliolan setlementtitalon aukioloaikojen mukaisesti: ma–to 8–20.00, pe 8–19.00 ja la–su 10–16.00. Yksityishenkilöiden lahjoitusten lisäksi Waste Food Crew -työryhmä noutaa vapaaehtoisvoimin päivittäin hävikkiruokaa Kerukaappiin lähialueiden kaupoista.

“Haluamme pitää Keru-yhteisöjääkaappimme avoinna kaikille ikään, sukupuoleen tai taustaan katsomatta. Haluamme rakentaa urbaania tilaa, jonne on mukavaa ja luontevaa tulla. Emme kerää Kerukaapin käyttäjiltä henkilötietoja tai vaadi sääntöjemme noudattamisen lisäksi muuta. Haluamme tuoda erilaisia ihmisiä yhteen, emme rakentaa raja-aitoja tai tarpeetonta sääntelyä”, sanoo Waste Food Crew -työryhmän jäsen Tuomas Lilleberg. “Konkreettisen toiminnan ohella tarkoituksemme on kehittää urbaania kaupunkikulttuuria ja samalla nostaa esiin hävikkiruuan ympäristö- ja ilmastovaikutuksia, jotka ovat merkittävät. Jopa 8% globaalista hiilijalanjäljestämme koostuu ruuasta, joka joutuu hävikkiin jossain ruokaketjun vaiheessa. Tarkoituksemme on toiminnallamme konkreettisesti pienentää tätä prosenttia ja toisaalta nostaa tietoisuutta yksittäisten tekojen ja valintojen ilmastovaikutuksista. Emme kuitenkaan halua saarnata ilmastoasiosta, vaan pikemminkin antaa inspiraatiota sekä herättää avointa keskustelua ja kannustaa pohdintoihin”, jatkaa Waste Food Crew -työryhmän jäsen Heidi Uppa.



Keru-yhteisöjääkaapin toimintaa luotsaa Waste Food Crew -työryhmä. Waste Food Crew -työryhmä koostuu muotoilijoista ja kaupunkiaktiiveista, joilla oli halu tehdä jotain konkreettista hävikkiruuan vähentämiseksi. Tällä hetkellä ydintiimiin kuuluu neljä henkeä ja apuna toimii kasvava vapaaehtoisten joukko. Vapaahtoisia ja tapahtumien järjestelyjä koordinoiva Waste Food Crew -työryhmän jäsen Mari Sahlstén toivottaa kaikki kiinnostuneet mukaan Waste Food Crew:n toimintaan: mukaan voi tulla pienemmälläkin tai epäsäännöllisellä panoksella – olit sitten eläkeläinen, opiskelija, kotiäiti, sosiaalista toimintaa kaipaava tai muuten vapaaehtoisuudesta tai hävikkiruuan vähentämisestä kiinnostunut.

Osa toiminnan pyörittämiseen liittyvistä tehtävistä hoidetaan Kalliolan Setlementin kanssa yhteistyössä. Keru-yhteisöjääkaappi sijaitsee Kalliolan setlementtitalolla (Sturenkatu 11). “Keru-yhteisöjääkaapin toiminta sopii erinomaisesti yhteen toimintamme ja arvojemme kanssa. Haluamme setlementtitalolla luoda ja tukea yhteisöllistä naapuruustoimintaa ja jakamistalouden toteutusta kaupunkilaisten arjessa. Talomme toimijat ovat ottaneet tämän projektin innolla vastaan.”, sanoo Kalliolan setlementtitalon johtaja Anneliina Wevelsiep.



Keru-yhteisöjääkaappi on osa konseptia, johon kuuluu yhteisöjääkaapin pyörittämisen lisäksi erilaisia tapahtumia kuten kuukausittain järjestettäviä työpajoja. Tulevissa työpajoissa voi opetella vaikkapa kompostoinnin saloja, permakulttuurin soveltamista urbaanissa ympäristössä tai saada inspiraatiota hävikkiruuan hyödyntämiseen kotikeittiössä.



Ensimmäinen järjestettävistä tapahtumista on Keru-yhteisöjääkaapin avajaiset, Keru-kekkerit, joita juhlitaan perjantaina 7.9.2018 klo 18-22.00. Ohjelmassa on mm. hävikkiruokaan liittyviä puheenvuoroja, hävikiruokamaistiaisia, inspiroivia hävikkiruoka-kokkausdemoja ja live-musiikkia (esiintymässä mm. Lulu Band, Duo Harjateräs sekä DJ:t Hapan korppu ja Drpeura. Ovet avautuvat lehdistölle jo klo 17:00. Keru-kekkerit -avajaistapahtuman järjestää Waste Food Crew -työryhmä yhteistyössä Kalliolan Setlementin ja Kallion kulttuuriverkoston kanssa.



Keru-yhteisöjääkaappi on mukana 6.–16.9.2018 järjestettävän, Pohjoismaiden suurimman muotoilufestivaalin Helsinki Design Weekin ohjelmistossa. Se sopii hyvin tämänvuotiseen Helsinki Design Week:n teemaan, joka on “Trust”, luottamus. “Luottamuksen rakentaminen eri käyttäjien ja toimijoiden välillä on keskeistä, jotta toiminta voi pyöriä sujuvasti. Ajatuksena on, että Keru on ikäänkuin pullantuoksuinen naapurisi, jonka luo voi pistäytyä.” kertoo Keru-konseptin, sen visuaalisen ilmeen ja materiaalit on suunnitellut Waste Food Crew -työryhmän jäsen, muotoilija Heidi Uppa.



Keru-yhteisöjääkaappi on esillä 20.8.–8.9.2018 myös Kalliolan setlementtitalon vieressä sijaitsevassa Mutteri-galleriassa, jossa on nähtävillä Waste Food Crew -työryhmän yhdessä vapaaehtoisten kanssa järjestetyssä työpajassa toteutettama yhteisöjääkaappi-aiheinen installaatio.





Lisätietoja:

Heidi Uppa, Waste Food Crew -työryhmän jäsen, puh. 050 320 5768, heidi.uppa@aalto.fi

Anneliina Wevelsiep, Kalliolan setlementtitalon johtaja, 050 5900 180, anneliina.wevelsiep@kalliola.fi



Keru-yhteisöjääkaappi

Käyntiosoite: Kalliolan Setlementtitalo (ala-aula), Sturenkatu 11, 00510 Helsinki



Kerukaapin www-sivut: http://kerukaappi.fi/fi/

Facebook: https://www.facebook.com/Keruyhteisojaakaappi

Facebook (Keru-kekkerit -tapahtuma): https://www.facebook.com/events/519675668471963/

Helsinki Design Week 2018: https://www.helsinkidesignweek.com/fi/events/keru-community-fridge/

Kalliolan Setlementti

www.kalliola.fi

https://www.facebook.com/kalliolansetlementti/

#naapuruusonmielentila

#kalliola