Ruokakirjailija Hanna Gullichsenin uusi ruokakirja pelastaa arjen

Otavalta ilmestyy menestyskirjailija, kokki ja ruokavaikuttaja Hanna Gullichsenin Kokin kotiruokaa -kirja syksyllä 2020. Kirja kokoaa yksiin kansiin Hannan perheen lempiruokia, jotka kokataan rennosti pellillä, padassa ja pannulla. Mukana on myös loistavia pastaohjeita ja ravitsevia pikalounaita.

”Hannan reseptit ovat poikkeuksetta maukkaita ja helppoja, siksi niillä on laaja fanikunta, joka odottaa uutta kirjaa saapuvaksi. Olemme todella iloisia, että saamme julkaista hänen uuden ruokakirjansa”, iloitsee Otavan tietokirjojen kustannusjohtaja Eva Reenpää.

”Hyvänmakuista, rentoa ja helppoa, sellaista on mun mielestä hyvä arkiruoka. Näihin kansiin kokosin meidän perheen suosikit, joista syö isokin perhe. Toisinaan käy onni ja jää vielä seuraavallekin päivälle lämmitettävää. Aseina kirjassa pelti, pata ja pannu, tämän kokin kolme suosikkia.”

Hanna Gullichsenin ja Alexander Gullichsenin Safkaa – Parempaa arkiruokaa -kirja (2013) oli suurmenestys, joka toi avokadopastan koko kansan tietoisuuteen. Sittemmin Hanna on opiskellut kokiksi ja opiskelee parhaillaan ravitsemustiedettä, joka on temmannut pauloihinsa. Muutama oivallus opintojen varrelta on tallentunut myös uuteen kirjaan.