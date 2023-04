Ruokapalvelun ongelmat nousivat puheenaiheeksi aluehallituksessa

Hyvinvointialueen ensimmäiset palkat on maksettu tänään onnistuneesti – mahdolliset korjaukset tehdään nopeasti 13.1.2023 08:01:58 EET | Tiedote

Varma palkanmaksu on henkilöstön osalta tärkein asia, kun sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut siirtyivät hyvinvointialueelle vuoden alusta. Muutos on ollut mittava, joten virheisiin on varauduttu. Ensimmäisten tietojen perusteella valtaosa on saanut palkkansa oikein ja ajallaan. Mahdolliset virheet korjataan välittömästi.