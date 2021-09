Ruonan Teollisuuskylän Pekka Miilukangas sai Kerttu Saalasti -palkinnon mikroyrittäjyyden edistämisestä

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti on kansainvälinen tutkimusinstituutti, jonka tehtävä on mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kohdistuva tutkimus ja koulutus. Instituutin tutkimusteema on mikroyritysten toiminnallinen erinomaisuus. Kerttu Saalasti Instituutti tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa mikroyrittäjyyden sekä mikroyrittäjyyttä edistävien tulevaisuuden tuotantoteknologioiden ja alueellisen erinomaisuuden näkökulmista. Mikroyrityksiin keskittyvänä tutkimusinstituuttina Kerttu Saalasti Instituutti on ainoa laatuaan Suomessa ja kansainvälisesti. Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuus on Kerttu Saalasti Instituutin vahvuus.

Kerttu Saalasti säätiö edistää Oulun Eteläisen alueen elinkeinoelämän monipuolistumista ja kilpailukykyä sekä tukemaan alueen yliopistollista tutkimus- ja koulutustoimintaa. Nimensä säätiö on saanut Oulun yliopiston perustamiseen olennaisesti vaikuttaneelta, silloiselta opetusministeri Kerttu Saalastilta, joka oli presidentti Kyösti Kallion tytär. Säätiön kotipaikka on Nivala, presidentti Kallion kotikunta. Säätiön toimintaan osallistuvat kaikki alueen 14 kuntaa, kolme seutukuntaa, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Centria-ammattikorkeakoulu, Haapaveden opisto, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto sekä Oulun yliopisto. Säätiön rahastosta jaetaan vuosittain 2-5 apurahaa. Tuettavan toiminnan kriteereinä ovat opinnäyte- tai tutkimustyön kohdistuminen Oulun Eteläisen alueelle tai että hakija on kotoisin Oulun Eteläisen alueelta ja että tutkimus on laadukasta ja vaikuttavaa.