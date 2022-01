Ruotsalainen Housecar tulee matkailuajoneuvojen Airbnb-markkinoille – tarjoaa täysvakuutuksen vuokrauksen ajalle

Housecar aloitti Ruotsissa vuonna 2020 ja Norjassa 2021. Yritys on johtava toimija molemmissa maissa. Nuoria omistajia ajaa jakamistalous sekä siihen liittyvät kestävän kehityksen periaatteet. ”Matkailuajoneuvot seisovat ison osan vuodesta käyttämättöminä omistajien pihassa. Vuokraamalla niitä toisille yksityishenkilöille, saadaan autot ajoon ja omistajille tuottoa. Ja mitä enemmän autoja jaetaan, sitä vähemmän uusia autoja tarvitsee valmistaa”, sanoo Rickard Magnusson, Housecarin toimitusjohtaja ja yksi omistajista.

Suomessa rekisteröitiin vuonna 2021 ennätysmäärä matkailuajoneuvoja, peräti 3209 (Lähde Matkailuajoneuvotuojat ry). Suosio ei näytä hiipuvan, vaikka hinnat ovat kallistuneet kymmeniä prosentteja. Potentiaalia vuokraukseen siis on. Ja matkailijoilla haluja vuokraukseen myös, sillä Googlen kautta tehdään sesonkiaikaan 60 000 hakua per kuukausi aiheen tiimoilta. ”Tavoitteemme on, että omistaja vuokraa ajoneuvoaan muille mahdollisimman paljon silloin, kun ei itse sitä käytä. Samalla hän voi tienata jopa 1200 euroa viikossa”, Magnusson toteaa.

Ajoneuvon vuokraus on tehty omistajalle turvalliseksi

Oman ajoneuvon jakamiseen liittyy huoli sille mahdollisesti sattuvista vahingoista. Housecar poistaa tämän huolen ottamalla ajoneuvoille täysvakuutuksen vakuutusyhtiönsä kautta. Tätä etua ei tarjoa kukaan muu toimija Suomessa. Lisäksi vuokraajalla on tukenaan 24/7 tiepalvelu.

Yritys myös tarkastaa ajoneuvon vuokraajan luottotiedot ennakkoon. Varauspyyntöä ei voi tehdä, jos luottotiedot eivät ole kunnossa. Varauskalenteri taas säästää niin omistajan kuin varaajan aikaa, kun turhia kyselyjä jo varatuille ajoille ei tule.

Matkailutrendinä oman tilan tarve

Koronapandemian myötä muuttuneet matkailutrendit tukevat Housecarin visiota. Nyt kaivataan omaa tilaa, yksityistä liikkumista ja vapautta valita matkan aika, kesto ja suunta. Matkailuautoilu yhdistää kaikki nämä tarpeet. Autossa ollaan oman seurueen kesken ja matkalle poimitaan juuri ne kohteet, jotka itseä kiinnostavat ja joissa kokee olonsa hyväksi.

Ja koettavaa Pohjoismaissa riittää vaaramaisemista pittoreskeihin kylätunnelmiin. ”Meidän kautta voi vuokrata matkailuajoneuvon myös Norjasta ja ajella vaikka suosituille vuonoille. Se on juuri nyt varsinkin monen nuoren matkailijan haave”, Magnusson toteaa.

Housecar on matkailuajoneuvojen Airbnb-tyylinen jakamisalusta, jonka kautta yksityishenkilöt voivat vuokrata matkailuajoneuvoja toisilleen turvallisesti, helposti ja valmiiksi vakuutettuna. Housecarin verkkopalvelusta löytyy tällä hetkellä 600 erityylistä ja -tasoista matkailuautoa ja -vaunua. Suomessa Housecar lähtee hakemaan 400 auton valikoimaa.

Housecarin edut

Huoleton vuokraus ja matkailu: täysvakuutus autolle ja 24/7 tiepalvelu auton käyttäjälle.

Vuokraajan luottotietojen tarkastus: jos luottotiedot eivät ole kunnossa, varauspyyntöä ei voi tehdä.

Turvallinen maksaminen netissä.

Helppo varaaminen varauskalenterin avulla, säästää sekä omistajan että vuokraajan aikaa.

Suomenkielinen asiakaspalvelu.

Skandinavian laajin valikoima kaiken tasoisia matkailuautoja ja -vaunuja.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Tanja Holmberg, viestintäkonsultti, Pieni Ideapuoti Oy, puh. 050 327 8923

Suorat kontaktoinnit:

Rickard Magnusson, toimitusjohtaja, Housecar, rickard@housecar.se

www.housecar.fi