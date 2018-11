Ruotsalainen näyttelijä ja taidemaalari Mikael Persbrandt Hanasaareen

Mikael Persbrandt, yksi Ruotsin arvostetuimmista näyttelijöistä, tuo maalauksiaan Hanasaaren kulttuurikeskukseen. Persbrandtin taidetta on esillä Hanasaaren galleriassa, ja hän itse osallistuu avajaisiin 27. marraskuuta.

”On kiehtovaa toteuttaa Persbrandtin näyttely Hanasaaressa. Useimmat tuntevat hänet yhtenä Ruotsin parhaista näyttelijöistä, mutta harvemmat tuntevat kuvataiteilija Persbrandtin”, kertoo Hanasaaren taideasiantuntija Aino Kostiainen.

Näyttely Into the Woods on Mikael Persbrandtin ensimmäinen näyttely Suomessa, ja se sisältää sekä aiemmin valmistuneita että täysin uusia töitä. Persbrandt debytoi kuvataiteilijana vuonna 2016, jolloin hänen taidettaan oli esillä taitelija Lars Lerinin taidehallissa Karlstadissa.

”Näyttelyyn oli pitkät jonot, ja se sai valtavasti huomiota. Odotamme suurta kiinnostusta myös täällä Suomessa”, Aino Kostiainen sanoo.

Kuvataiteella on aina ollut keskeinen merkitys Mikael Persbrandtin elämässä. Hänen äitinsä oli kuvataiteilija, ja Persbrandt itse oli lähellä päästä Tukholman Kuninkaalliseen taidekorkeakouluun aikoinaan.

”Mikael Persbrandt on tunnettu nimi Suomessa, mutta Ruotsissa hän on viihde-elämän kiintotähti, jolla on takanaan lukemattomia rooleja sekä ruotsalaisissa että kansainvälisissä elokuvissa, TV-sarjoissa ja teatteriesityksissä”, toteaa Hanasaaren ohjelmajohtaja Maria Romantschuk.

Mikael Persbrandtin taidenäyttely Into the Woods on esillä Hanasaaren galleriassa 28.11.2018 alkaen.

Lisätietoja: Hanasaaren viestintäjohtaja Håkan Forsgård, puh. 040 767 7373, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi

www.hanaholmen.fi