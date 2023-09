Ruotsalaisen Marianne Cedervallin juuri suomeksi käännetty hyvän mielen ja tumman huumorin sävyttämä uutuusdekkari Gotlannin idyllisistä maisemista on täydellinen kirja syksyyn.

Toiveikkaat uudenvuodelupaukset kohtaavat todellisuuden Lucy Diamondin uutuusromaanissa 13.9.2023 11:00:00 EEST | Tiedote

Lucy Diamond: Uudenvuodenlupaus Ilmestyy 29.9. Äänikirja ilmestyy 10.10. ”Ensi vuodesta tulee kaikkien aikojen paras!” julistavat kolmekymppiset Gemma, Caitlin ja Saffron. He ovat juuri ystävystyneet uudenvuodenjuhlissa, joihin Gemman mies on hövelisti kutsunut sekalaisen joukon ystäviä. Laatuviihteen ykkösnimen, Lucy Diamondin, romaanissa suuret haaveet törmäävät kuitenkin yllättävään todellisuuteen. Vuoden vaihtuessa uusilla ystävyksillä on edessä rajuja muutoksia. Gemma jää yksin vastuuseen lapsista miehensä jouduttua onnettomuuteen. Caitlin etsii uutta suuntaa menetettyään kaksi rakasta ihmistä. Saffron pohtii, miten kertoisi yllätysvauvasta vastahakoiselle isälle. Rakastettu hyvänmielen kirjailija kertoo lämpimän ja toiveikkaan tarinan kolmesta naisesta, joiden on kerättävä rohkeutensa kovien haasteiden voittamiseksi. Lucy Diamond osoittaa jälleen kerran vahvuutensa elämänmakuisten tarinoiden kertojana. Raikkaat henkilöhahmot iloineen ja vikoineen ovat samastuttavia ja tunnistetta