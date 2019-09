Ruotsalaiset pop-muusikot Timo Räisänen ja Pernilla Andersson sekä LEGOn suomalainen designjohtaja Zina Kranck Hanasaaren kulttuurifestivaalilla lokakuussa

Hanasaari toteuttaa nyt järjestyksessään kolmatta kertaa Nordiska Nätter – Pohjolan yöt -kulttuurifestivaalin, tänä vuonna perjantaina ja lauantaina 4.-5.10.

Festivaali kokoaa yhteen muusikoita, kirjailijoita, taiteilijoita ja tieteentekijöitä ja tarjoaa konsertteja, esityksiä, luentoja ja kiinnostavia keskusteluita kahden illan ajan.

Tänä vuonna mukana ovat ruotsalaiset muusikot Timo Räisänen, joka esittää sekä omia että Ted Gärdestadin kappaleita, sekä Pernilla Andersson, joka esiintyy yhdessä kitaristi Fredrik Rönnqvistin kanssa.

”Sekä Timo että Pernilla ovat yhteiskunnallisesti kantaaottavia muusikoita, mikä on jännittävää. Molemmat ovat myös loistavia artisteja, joiden lavasäteily ei jätä kylmäksi ketään”, toteaa festivaalin ohjelmapäällikkö Henrik Huldén.

Pohjolan yöt -festivaalilla esiintyy myös LEGO:n suomalainen pääsuunnittelija Zina Kranck, joka kertoo tanskalaisesta designihmeestä, sekä yksi Suomen kansainvälisesti tunnetuimmista kuvataiteilijoista, Kaarina Kaikkonen.

Ruokaa ja politiikkaa

Festivaali tarjoaa paitsi laadukasta pohjoismaista lähiruokaa, myös puhetta ruoasta Victor Erikssonin ja Lukas Hemnellin seurassa. Eriksson on ahvenanmaalaisen ravintola- ja kokouskeskus Silverskärin keittiöpäälllikkö ja Hemnell luotsaa Hanasaaren kiitettyä Johannes-ravintolaa. Sekä Hemnell että Eriksson suosivat ekologista ja lähellä tuotettua ruokaa ja he tarjoavat ohjelman aikana herkullisia maistiaisia.

Festivaali kutsuu myös yhteiskunnallisiin keskusteluihin muun muassa Brexitistä sekä kansainvälisestä talouspolitiikasta. Brexit-keskusteluun osallistuu taloustieteilijä Sixten Korkman ja Ruotsin suurlähettiläs Anders Ahnlid, kun taas kansainvälistä ja norjalaista talouspolitiikkaa pohtivat mm. Norjan tuore suurlähettiläs Dag Stangnes sekä Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

Lastenkirjapäivä

Osana Nordiska Nätter – Pohjolan yöt -kulttuurifestivaalia toteutetaan myös lastenkirjapäivä lauantaina 5.10.2019 klo 11-15, joka tarjoaa maksutonta kirjallisuusohjelmaa kaikissa taiteenlajeissa alle kouluikäisistä esiteineihin.

Nordiska Nätter – Pohjolan yöt -kulttuurifestivaalin pääsyliput: 10 eur/päivä, 15 eur/2 päivää (ennakkoliput). Liput ovelta 15 ja 25 euroa.

Nordiska Nätter – Pohjolan yöt -kulttuurifestivaali järjestetään 4.-5.10.2019 klo 17-22.

Lue lisää Pohjolan yöt -kulttuurifestivaalista: https://www.hanaholmen.fi/kulttuurikeskus/taide-ja-kulttuuri/kulttuuritapahtumat/nordiskanatter/

Lue lisää Lastenkirjapäivästä: https://www.hanaholmen.fi/kulttuurikeskus/taide-ja-kulttuuri/kulttuuritapahtumat/kirjaseikkailu-lapsille/

Lisätiedot: viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh: 040 767 7373

Timo Räisänen

Ruotsinsuomalainen pop-muusikko Timo Räisänen löydettiin jo 2004, kun hän soitti Håkan Hellströmin bändissä. Sen jälkeen hän on julkaissut useita kiitettyjä levyjä ja tehnyt satoja sooloesityksiä. Vuonna 2016 hän oli Ruotsin kysytyimpiä artisteja ”Timo sjunger Ted” -keikallaan. Syyskuussa Räisänen esiintyi konserttikesän päätöksenä Lisebergin suurella lavalla Göteborgissa. Räisänen esiintyy Hanasaaressa perjantaina 4.10. klo 21.

Pernilla Andersson

Pernilla Andersson on Ruotsin jännittävimpiä artisteja, joka työskentelee myös tuottajana ja singer-songwriterina. Hän teki läpimurtonsa Melodifestivalenilla 2011 ja on sen jälkeen ollut Ruotsin näkyvimpiä muusikoita. Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat ”Johnny Cash och Nina P” sekä ”Desperados”. Spotifyn soitetuin Pernilla Anderssonin kappale on kuitenkin lastenlaulu ”Sov du lilla videung”. Pernilla Andersson esiintyy Pohjolan yöt -festivaalilla lauantaina 5.10. klo 21.