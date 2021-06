Ruotsi on varoittava esimerkki vuokrasääntelyn tuhoisuudesta

Ruotsin hallituskriisi nosti jälleen pintaan keskustelun vuokrasääntelystä. Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen pitää Ruotsia varoittavana esimerkkinä vuokrasääntelyn tuhoisuudesta.

Vaikka Ruotsin hallituksen kaatumisen taustalla vaikutti laajempi poliittinen kamppailu, sytykkeenä toimi hallituksen esitys keventää vuokrasääntelyä uusissa asunnoissa. Vuokrasääntelyä keventämällä oli pyrkimys parantaa kannustimia uusien vuokra-asuntojen tarjonnan lisäämiseksi ja vuokra-asuntopulan helpottamiseksi.

”Ruotsalainen taloustieteilijä Assar Lindbeck on todennut osuvasti, että vuokrasääntely on pommituksen jälkeen tehokkain tapa tuhota kaupunki. Ruotsi on varoittava esimerkki vuokrasääntelyn tuhoisuudesta. Kaupunkeja riivaa krooninen vuokra-asuntopula ja pimeät markkinat”, tiivistää Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Rokkasen mukaan taloustieteilijät ovat laajasti yhtä mieltä vuokrasääntelyn haitallisuudesta. Sääntely vähentää tarjontaa synnyttäen pulaa asunnoista ja jonoja, mikä vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta ja hidastaa talouskasvua. Suosituimmilla alueilla Ruotsissa vuokra-asuntoja voi joutua jonottamaan vuosikymmeniä.

Lyhyellä aikajänteellä vuokralla jo valmiiksi asuva hyötyy sääntelystä, mutta samaan aikaan esimerkiksi nuorilla asunnonetsijöillä vuokra-asunnon löytyminen vaikeutuu huomattavasti. Pitkässä juoksussa myös vuokra-asuntojen kunto rapistuu, kun omistajilla ei ole kannustimia kunnostaa asuntoja.

”Toimivat ja kilpailulliset vuokramarkkinat ovat vuokralaisen paras ystävä. Suomalaiset asuntomarkkinat ovat osoittaneet toimintakykynsä. Erityisesti viime vuosien kiivaan uudisrakentamisen myötä vuokrien nousu on hidastunut ja asuntopula on helpottanut monessa kaupungissa. Pienten vuokranantajien hyvät toimintaedellytykset monipuolistavat ja kasvattavat vuokra-asuntojen tarjontaa, josta hyötyy myös vuokra-asuntojen etsijä”, Rokkanen toteaa.