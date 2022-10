Ruotsinkielinen Sekasin-chat vastaa nuorten hätään ja pahaan oloon

Ajankohtaiset tutkimukset kertovat monella eri mittarilla siitä, miten osa maamme nuorista voi hälyyttävän huonosti. THL:n mukaan 20 prosentilla nuorista on itsetuhoisia ajatuksia ja 10–15 prosenttia harkitsee tai ajattelee itsemurhaa toistuvasti. Vuonna 2022 Itsemurhien ehkäisykeskuksen asiakkaista kolmannes on ollut 18–29-vuotiaita nuoria. Kuten suomalaiset nuoret yleisesti, myös ruotsinkieliset nuoret voivat pääsääntöisesti hyvin, mutta kuilu hyvinvoivien ja huonosti voivien nuorten välillä on syventynyt ja apua tarvitsevien määrä on kasvanut. Suomenruotsalaisille nuorille suunnatun tutkimuksen mukaan suomenkielisiin nuoriin verrattuna isompi osuus ruotsinkielisistä nuorista kertoo terveytensä olevan keskinkertainen tai huono. Lähes joka viidenneltä ruotsinkieliseltä nuorelta puuttuu turvallinen aikuinen tai nuori ei tiedä mistä voisi tarvittaessa hakea apua.

Tarve saada oikea-aikaista tukea omalla äidinkielellä on suuri

Ensi vuonna julkaistavan suomenkielisen Nuorisobarometrin ennakkotiedon mukaan runsas kolmannes [barometriin vastanneista] nuorista kertoo hakeneensa apua mielenterveyteen tai päihteisiin liittyviin ongelmiin. Apua hakiessa ja omaa pahaa oloa sanoitettaessa oman äidinkielen merkitys korostuu. Suomenkielisissä palveluissa ruotsinkielinen nuori herkästi kokee, ettei tule kuulluksi tai, että aikuiset puhuvat ohitse. Jotta tuesta olisi hyötyä, on keskeistä, että nuori ymmärtää mitä puhutaan.



”Osa ruotsinkielisistä nuorista on niin tottuneita siihen, että kaikki palvelut ovat suomeksi, etteivät he osaa edes etsiä tai vaatia apua omalla äidinkielellään”, toteaa ruotsinkielisen Sekasin-chatin koordinaattori Johanna Kronstedt.

Ratkaisevaa on saada oikeanlaista apua oikealla hetkellä, tämä voi olla joskus jopa keskeisempää, kuin hoitoon pääsy.



”Tarvitsemme enemmän matalan kynnyksen palveluita, joihin nuorten on helppo hakeutua – ja jossa apua saa omalla äidinkielellä”, Sekasin Kollektiivin toiminnanjohtaja Satu Raappana sanoo.

Anonyymi Sekasin-chat on osoittautunut toimivaksi avun kanavaksi

Verkko on nuorille luonteva toimintaympäristö ja toisaalta valtakunnallinen palvelu tasa-arvoistaa hyvin erilaisten palveluiden äärellä asuvia nuoria. Yhteydenottoja Sekasin-chattiin tulee vuosittain 170.000.



”Kaksikielinen Sekasin-chat on ollut unelmamme jo monta vuotta”, Raappana toteaa.

Suomenkielisen Sekasin-chatin toiminta nojautuu tiiviiseen yhteistyöhön lukuisten eri järjestöjen ja toimijoiden kanssa.



”Verkostomainen toteutus sekä ammattilaisten ja vapaaehtoisten työskentely rinnakkain ovat olleet tietoisia ratkaisuja. Näin olemme voineet toteuttaa skaalattavan palvelun, jolla nuorten tarpeeseen pystytään vastaamaan mahdollisimman hyvin”, Raappana kuvailee.



Myös ruotsinkielistä chattiä tullaan kehittämään yhdessä ruotsinkielisen verkoston ja muiden ruotsinkielisten palveluiden kanssa. Uudet toimijat ovat tervetulleita mukaan ja nyt jo on sovittu yhteistyöstä HelsinkiMissionin Krisjouren för ungan, Kriscentret Valo i Österbottensin (Mieli ry) sekä SPR:n Åbolands distriktin kanssa. Lisäksi ruotsinkielinen Sekasin-chat toteutuu tiiviissä yhteistyössä jo pitkään toimineen, ammattiapua tarjoavan Ärligt talat -chatin kanssa.



”On hienoa, että Sekasin-chat pystyy vastaamaan avuntarpeeseen silloin, kun Ärligt talat -chat on kiinni. Tärkeintä on, että ruotsinkieliset nuoret löytäisivät mahdollisimman hyvin avun piiriin”, toteaa Förening Luckanin kehittämispäällikkö Jessica Lerche.