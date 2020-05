Ruotsinsalmen meritaisteluista ja linnoituskaupungista kertova suurnäyttely avautuu Kotkassa

Merikeskus Vellamossa Kotkassa 9.6.2020 avautuu Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttely, joka kertoo nykyisen Kotkan edustalla vuonna 1790 käydyn Itämeren merkittävimmän meritaistelun ja sen jälkeen rakennetun linnoituskaupungin tarinan ennennäkemättömällä tavalla. Vaikuttavan tarinan kertomista näyttelyn keinoin on valmisteltu jo vuosia, ja nyt toteutuksessa voitiin hyödyntää myös 3D-mallinnoksia ja uusinta peliteknologiaa. Näyttelyn ovat toteuttaneet yhteistyössä Suomen merimuseo ja Kymenlaakson museo, ja se on Suomen kansallismuseon ja Kotkan kaupungin tuotantoa. Näyttelyä ovat lisäksi tukeneet Alfred Kordelinin säätiö, Jane ja Aatos Erkon säätiö, Google, Suomen Kulttuurirahasto sekä Kymenlaakson liitto.

“Kohtalona Ruotsinsalmi on vaikuttava historiallinen näyttely, johon olemme Suomen kansallismuseossa panostaneet jo useiden vuosien ajan”, kertoo Suomen kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila. “Kahden suurvallan valtataistelu jätti jälkensä Suomen maisemaan ja ihmisiin tuolloin Kymijoen kohdalla kulkeneen rajan tuntumassa. Tapahtumat ovat osa alueen valtioiden historiaa ja heijastavat sen riippuvuuksia kansainvälisestä ympäristöstä. Ainutlaatuinen kokoelmaesineistö, Suomen merimuseon ja kumppaneidemme kansainvälisiin kontakteihin perustuva tutkimusyhteistyö sekä uusin esitysteknologia yhdistyvät näyttelyssä hienosti ja tarjoavat todellisen aikamatkan 1700-luvulle", Anttila kuvailee.

Ruotsinsalmi on edelleen voimakkaasti läsnä Kotkassa. Torin alle on jäänyt linnoituksen harjoituskenttä, kerrostalojen alla tiedetään sijainneen asumuksia ja lenkkipolun varrella kohoavat vanhat muurit. Merellä suursataman alusliikenne ja huviveneet lipuvat hylkyjen ja taisteluissa hukkuneiden yläpuolella.

”Ruotsinsalmen taistelut elävät kaupunkikuvassamme edelleen vahvasti niin historiallisina kohteina kuin paikanniminä sekä tarinoina. Historia ja nykyaika kohtaavat upeissa puitteissa Merikeskus Vellamon uudessa näyttelyssä”, Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö ylistää.

Näyttelytoteutus hyödyntää uusinta mallinnus- ja virtuaaliteknologiaa

Ruotsi ja Venäjä kävivät vuosisatoja kamppailua Itämeren herruudesta. Rajaseutu, nykyinen Suomi, joutui useaan otteeseen suurvaltojen sotaisten yhteenottojen näyttämöksi. Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttely avaa näkymän sodan ja rauhan rajalle sekä ihmisiin suurvaltojen puristuksessa. Ytimessä on ihmisen kokemus ja sen riippumattomuus maiden rajoista.

Nykyisen Kotkan edustalla Ruotsinsalmessa käytiin Venäjän ja Ruotsin välisessä sodassa 1788–1790 kaksi meritaistelua. Jälkimmäinen jäi historiankirjoihin erittäin suurena taisteluna, jonka tarinat tuodaan eläväksi uuden digitaaliteknologian avulla. Kansainväliseen tunnettuuteen noussut VR-studio Zoan on toteuttanut näyttelyyn Savua aalloilla -virtuaaliesityksen, joka näyttää historiallisen taistelun pauhun ja rajuuden 10-metrisellä seinällä uusimman peliteknologian keinoin. Sen rinnalla Ruotsinsalmen pohjan hylyistä nostetut arkiset esineet saavat surumielisen sävyn.

Taistelujen jälkeen nykyiselle Kotkansaarelle rakennettiin Ruotsinsalmen linnoitus, joka oli Suomen mittakaavassa merkittävä asutuskeskittymä. Linnoituksen lähes 10 000 asukasta edustivat useita kansallisuuksia ja uskontoja. Näyttelyssä sotilaiden, upseerien, kauppiaiden ja palvelusväen elämänkohtaloihin syvennytään henkilötarinoissa ja valokuvaaja Elina Simosen ottamissa muotokuvissa. Jo tuhoutunutta linnoituskaupunkia ja sen vaiheita voi tutkia interaktiivisen pienoismallin avulla.

Näyttelyhanke on vauhdittanut tieteellistä tutkimusta

Näyttelyn taustalla on merkittävä määrä tutkimustyötä, jonka avulla on pystytty mallintamaan mm. vuoden 1790 taistelun tapahtumapaikat ja tärkeimmät siihen osallistuneet alustyypit. Virtuaalitoteutuksen 16 laivamallia tullaan julkaisemaan avoimena datana vapaaseen käyttöön.

Ruotsinsalmen tunnetuin alus on Kotkan edustalle uponnut venäläinen fregatti St. Nikolai. Alus on läsnä näyttelyssä niin hylyn osina, miehistön jäsenille kuuluneina esineinä kuin interaktiivisena multimediateoksena. Näyttelyn esineistö on pääosin Suomen kansallismuseon, Kymenlaakson museon ja Museoviraston aiheeseen liittyvistä mittavista ja ainutlaatuisista kokoelmista.

Laajan joukon yhteinen ponnistus

Kohtalona Ruotsinsalmi avautuu yleisölle 9.6.2020 ja on osa Merikeskus Vellamon pitkäaikaisia päänäyttelyitä. Näyttely on uusi avaus Merikeskus Vellamossa toimivien kahden museon, valtakunnallisen Suomen merimuseon sekä alueellisesta museotoiminnasta vastaavan Kymenlaakson museon yhteistyössä, ja se on Suomen kansallismuseon ja Kotkan kaupungin tuotantoa.

Näyttelyä ovat tukeneet Alfred Kordelinin säätiö, Jane ja Aatos Erkon säätiö, Googlen palvelinkeskuksen apurahaohjelma, Suomen Kulttuurirahasto sekä Kymenlaakson liitto. Näyttelysuunnittelun on tehnyt Pentagon Design. Digitaalisista tuotannoista vastaavat mm. Zoan Oy, Fantomatico Oy ja Kunstventures Oy.

Lisätietoja Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttelystä

Median tutustumismahdollisuus ja kutsu mediatilaisuuteen

Median edustajat voivat varata ajan henkilökohtaiselle kierrokselle näyttelyyn ennen sen aukeamista esimerkiksi to-pe 4.–5.6. sekä ma 8.6.

Varaa aika kierrokselle: projektipäällikkö Johanna Aartomaa, 0295 33 6486, johanna.aartomaa@kansallismuseo.fi

Järjestämme näyttelystä mediatilaisuuden 8.6. klo 10 etäyhteyksien avulla. Kutsu tilaisuuteen lähetetään erikseen STT:n mediakutsujakelun kautta.

Merikeskus Vellamo ja näyttelyn aukiolo

Tornatorintie 99, Kotka

Avoinna:

2.–21.6. ja 17.8.–31.12.2020 ti, to-su klo 10–17, ke klo 10–20, ma suljettu.

22.6.–16.8.2020 ma-ti, to-su klo 10–18, ke klo10–20.

Pääsyliput Merikeskus Vellamon lipunmyynnistä. Pääsymaksut 12/6 €, jäänmurtaja Tarmo 5 €, alle 18-vuotiaat maksutta. Sisäänpääsy myös Museokortilla.

Merikeskus Vellamossa noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia, jotta asiakkaat voivat saapua museoon turvallisin mielin. Näyttelyiden turvallisuuteen liittyvistä käytännön toimista tiedotetaan Vellamon verkkosivuilla.

info@merikeskusvellamo.fi, www.merikeskusvellamo.fi