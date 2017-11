Ruudin ydinryhmän vaalien äänestys alkaa 16.11.2017

Ruudin ydinryhmään saatiin tänä vuonna ennätysmäärä ehdokkaita eli 62 nuorta helsinkiläistä. Ruudin ydinryhmä on vuosittain valittava kahdenkymmenen 13-17–vuotiaan nuoren joukko, joka vaikuttaa nuorille tärkeisiin asioihin Helsingissä.

Ehdokkaiden joukossa on kokeneita konkareita ydinryhmän aikaisemmilta vuosilta ja suuri määrä kokonaan uusia nimiä. Ehdokkaissa on laaja kattaus helsinkiläisiä nuoria eri ikäryhmistä ja taustoista sekä eri puolilta kaupunkia. Tänä vuonna ydinryhmän ehdokkaiden vaaliteemoista nousevat esiin mm. ehdotus ilmaisesta joukkoliikenteestä nuorille ja harrastusmahdollisuuksien lisääminen Helsingissä.

Äänestys on tänä vuonna uudistettu ja tuotu lähemmäksi nuorten arkea eli kouluille ja nuorisotaloille. Äänestysaika on 16.11.–1.12.2017. Äänestyspaikat voi käydä katsomassa Ruuti-vaalien sivustolta. Samassa osoitteessa on myös vaalikone, jossa voi tutustua ehdokkaisiin: http://ruutivaalit.munstadi.fi/