Ruusupuisto tutkii ja keskustelee: Vaihtoehtoisia reittejä yliopistoon – avoimen väylä ammolleen

Mikä on avoimen yliopiston asema meneillään olevassa opiskelijavalintojen uudistuksessa? Tervetuloa Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuuteen kuulemaan asiantuntijoiden puheenvuoroja yliopistojen opiskelijavalinnoista ja avoimen väylästä sekä keskustelemaan päivän teemoista.

Aika: Tiistai 13.8.2019 klo 13.00–14.00

Paikka: Ruusupuisto-rakennuksen aula, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä

Miten yliopistojen opiskelijavalinnat uudistuvat?

Mikä on avoimen yliopiston asema uudistuksessa?

Mikä on avoimen väylän merkitys hakijoille?

Korkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat vuoteen 2020 mennessä. Mediassa käydään keskustelua erityisesti todistusvalinnasta, mutta myös avoimella yliopisto-opetuksella on tärkeä asema uudistuksessa. Yliopistoon on voinut pyrkiä jo vuosikymmeniä avoimen väylän kautta, mutta väylän merkitys kasvaa opiskelijavalintauudistuksen myötä.

Avoimen väylällä opiskelija voi tutustua tieteenalaan, kartuttaa opintopisteitään ja samalla pedata tietään tutkintokoulutukseen. Väylä tarjoaa hakijalle mahdollisuuden näyttää osaamistaan todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalla. Siksi yhä useampaan hakukohteeseen tarvitaan aidosti toimiva avoimen väylä.

Avoimen yliopiston väylän uudistamista on ajanut Toinen reitti yliopistoon -hanke, jossa on mukana 11 suomalaista yliopistoa. Hankkeessa luodaan malleja tutkintokoulutukseen johtavista reiteistä, jotka palvelevat erilaisia hakijaryhmiä. Kehitteillä on reittejä niin toisen asteen opiskelijoille, sen suorittaneille kuin työelämän tarpeisiin.

– Avoimen väylä on avattava ammolleen, jotta pääsemme Visio 2030:ssa linjattuihin korkean osaamistason tavoitteisiin, toteaa JYU:n avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen, joka juontaa keskustelutilaisuuden. Opetusministeriön Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:n mukaan toiselta asteelta korkeakouluun siirtymistä halutaan nopeuttaa ja samalla kasvattaa tutkintojen määrää. Esimerkiksi Jyväskylän yliopisto lisää sisäänottoa avoimen väylältä: vuonna 2020 avoimen väylän kautta voidaan valita tutkintokoulutukseen 250 opiskelijaa.

Tilaisuudessa yliopistojen opiskelijavalinnoista ovat puhumassa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osaston johtaja Birgitta Vuorinen, Jyväskylän yliopiston vararehtori Marja-Leena Laakso sekä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun varadekaani Anna-Maija Lämsä.

Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto-rakennuksessa toimivat kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Koulutuksen tutkimuslaitos sekä avoin yliopisto. Elokuun tilaisuuden järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Tilaisuus on seurattavissa myös verkossa suorana lähetyksenä sekä myöhemmin tallenteena.

Lämpimästi tervetuloa Ruusupuistoon tiistaina 13.8. klo 13.00!