S-Etukortti Visasta Suomen ensimmäinen pystymallinen maksukortti – verkko-ostaminen helpottuu

S-Pankki ja S-ryhmä vetäisevät todellisen Ässän hihastaan, kun S-Etukortti Visasta tulee uudistuksen myötä Suomen ensimmäinen pystymallinen maksukortti. Korttitemppu helpottaa muun muassa verkossa maksamista.

Lähes neljän miljoonan suomalaisen lompakosta löytyvä vihreä S-Etukortti uudistuu kesän kynnyksellä.

- Maailma on muuttunut, joten myös korttien on aika muuttua mukana. Aiemmin maksupäätteissä viilattiin magneettiraitaa, joten vaakamallinen kortti oli looginen. Nyt kun maksaminen tapahtuu joko sirulla tai lähimaksuna, on pystymallinen kortti kätevämpi. Myös verkko-ostaminen yleistyy koko ajan, joten halusimme luoda uuden digiajan maksukortin, kertoo korttien tuoteryhmäpäällikkö Marketta Lundell S-Pankista.

Uudessa S-Etukortti Visassa korttinumero on jaoteltu neljän numeron sarjoihin allekkain, mikä helpottaa numeron hahmottamista ja syöttämistä verkko-ostoksia tehdessä. S-Pankin korteilla verkossa tehtävien maksujen määrä on kasvanut noin 40 prosenttia viimeisen vuoden aikana. Kaiken kaikkiaan joka kymmenes suomalaisella pankkikortilla tehty ostos maksetaan S-Etukortilla.

Uusi pystymallinen kortti istuu paremmin myös esimerkiksi kännykkäkuoren taskuun, missä monet korttia säilyttävät.

- S-Etukortti on paljon muutakin kuin maksukortti. Sitä käyttämällä saa itselleen oikeaa rahaa takaisin, eli Bonusta ja maksutapaetua. S-Etukortilla saat myös ostotietosi talteen suosittuun Omat ostot -palveluun, jolloin voit tarkastella omaa ostohistoriaasi kätevästi S-mobiilin kautta. Voit esimerkiksi katsoa, kuinka paljon kasviksia tulee kuukausittain ostettua, kuvailee asiakkuusjohtaja Pekka Malmirae SOK:lta.

Kaikkien asiakkaiden kortteja ei uusita samaan aikaan vaan uudenlaisen S-Etukortin saa sitä mukaa, kun kortti on aika uusia muutenkin. Ensimmäiset pystymalliset kortit näkyvät asiakkaiden arjessa touko-kesäkuussa.